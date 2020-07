– For oss er det viktig å være tilgjengelig for alle uavhengig av økonomi. I år valgte vi derfor å prøve dette, sier Irene Theisen.

Hun er en av arrangørene til samtidsdansfestivalen Ravnedans. Festivalen i Kristiansand arrangeres i år for 11. gang.

Nytt av året er fire ulike billettpriser: Gratis (0 kroner), lavinntekt (50 kroner), middels inntekt (150 kroner) og høy inntekt (250 kroner).

Publikum velger selv hvilken av de fire kategoriene de velger å bruke. Så langt har de kun fått positive tilbakemeldinger på tilbudet.

Publikum kan velge mellom fire ulike priskategorier. Rimeligste er null kroner og dyreste 250 kroner. Foto: SKJERMDUMP

Dere er ikke redde for at folk skal utnytte dette?

– Nei, vi er egentlig ikke det. Det er basert på tillit. Hittil har vi faktisk solgt flest av de dyre billettene, sier Theisen.

Hun forteller at de selv har vært frilansere og hatt lite penger i perioder.

– Vi vet derfor godt at ikke alle har like god økonomi, men samtidig lyst til å få med seg ulike kulturarrangement, sier hun.

Vet ikke om liknende

Truls Sanaker er daglig leder i Norske Festivaler. Det er en nettverksorganisasjon bestående av 62 ulike kulturfestivaler.

Sanaker kjenner ikke til at noen har gjort noe liknende som Ravnedans før.

– Jeg synes ideen er spennende. Her åpner de opp for at alle skal ha muligheten til å delta, sier han.

Sanaker mener det er en fin ideologisk tankemåte, men er spent på om det vil bli bærekraftig på sikt.

– Det er opp til publikums egen samvittighet hva de betaler så spørsmålet er om de vil få nok inntekter.

Ravnedans er en samtidsdans-festival som arrangeres i Kristiansand. Her er et bilde fra fjorårets festival. Foto: Simen Thornquist

Fint og idealistisk

Irene Theisen forteller at Ravnedans fikk ideen om å ha ulike prisnivåer fra Agder Nye Teater som gjorde det samme på en forestilling i vinter.

– Denne måten å gjøre det på matchet godt en diskusjon vi har hatt i mange år. Hvordan være tilgjengelig for alle samtidig som vi profesjonaliserer yrket vårt ved å ta billettpriser, sier hun.

Dersom det blir en suksess i år, akter de å fortsette med priskategorier.

– Det blir spennende å se hvor vi lander økonomisk. Hvis det fungerer å ha det på denne måten er det i våre øyne fint og idealistisk å fortsette, sier Theisen.

Ravnedans starter onsdag denne uka, men selve hovedarrangementet skjer lørdag 11. juli. Da blir det blant annet vandreforestilling på Odderøya.

Vanligvis deltar mellom 600 og 800 publikummere her.

Irene Theisen er initiavtaker bak Ravnedans og også kurator og produsent for årets festival. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Kulturdirektør: – Spennende

Torbjørn Urfjell er kulturdirektør i Kristiansand. Han synes det er bra at kunst og kultur blir mer tilgjengelig for folk økonomisk.

– Å operere med lav og normal sats kan være noe å jobbe videre med for andre framover. I alle fall om man henvender seg til et publikum som forstår at kunst koster og som derfor ikke misbruker muligheten, sier Urfjell.

Samtidig synes han Ravnedans selger seg litt for billig med de to laveste satsene.

– Festivalen har godt med offentlig støtte og må ikke hvile for mye på det, men stole på at produktet deres er betalingsverdig for publikum, sier han.