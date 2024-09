Rassted holdes delvis stengt i flere uker: – Det er fjellet som er sjefen

– Fjellet er som en løk. Du skreller av det ene laget etter det andre. Så det er et komplisert fjell å gå inn og sikre.

Det sier avdelingsdirektør Tore Jan Hansen ved Statens vegvesen Sør.

Ifølge Hansen er det en omfattende jobb som skal til før E18 kan åpnes igjen ved Lundeslettene i Tvedestrand:

– Vi snakker i hvert fall uker. Det er ikke jeg som er sjefen, det er fjellet, sier han til NRK.

Slik så det ut på E18 ved Lundeslettene i Tvedestrand etter raset natt til fredag. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Raset gikk natt til fredag, og stengte hovedveien mellom Kristiansand og Oslo i begge kjøreretninger.

Trær, steiner og flere tonn med jord gikk med i raset, men ingen mennesker kom til skade.

Mandag ble ett felt på Lundeslettene åpnet for sørgående trafikk.

Utrygge bilister

I 2018 gikk det et ras ved Songe i Tvedestrand, en knapp kilometer nord for dagens rassted.

Flere bilister føler seg nå utrygge på veistrekningen.

– Det er en del fjell som ikke er ordentlig sikret. Og med det regnværet vi har, kan det dukke opp flere plasser, sier bilist Jan Frode Solberg i Tvedestrand til NRK.

Også Roy Nilsen kjenner på usikkerhet:

– Du får jo våtere og villere høster og vintre. Jeg skal være glad når de nye veiene omsider kommer, sier han på spørsmål fra NRK.

Det er fortsatt mye løst fjell på rasstedet ved Lundeslettene. Disse containerne skal beskytte mot ras for passerende. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Krever at strekningen sikres

Fylkesutvalget i Agder mener det haster å sikre E18 mellom Tvedestrand og Risør.

– Vi sier helt klart at nå må Statens vegvesen sikre denne veitraséen. Det må være trygghet for de som kjører her. Vi har sett med dette raset at strekket er ikke trygt, sier fylkesordfører Arne Thomassen.

– Vil ta enormt mange måneder

Statens vegvesen avviser kravet om å rassikre hele strekningen.

Tore Jan Hansen sier dette er en urealistisk og omfattende jobb:

– Vi må sette oss ned og se om det er punkter vi må gå inn og gjøre en vurdering på, sier han, og legger til:

– Men noen sammenhengende kontinuerlig sak, det vil ta enormt mange måneder.

Det er mye som skal sikres før strekningen kan åpne i begge felt. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

På Lundeslettene må nordgående trafikk enn så lenge bruke omkjøringsveien via Vegårshei.

Hansen sier de arbeider for å finne bedre omkjøringsalternativ.

– Veien er for dårlig til å håndtere denne trafikkmengden, sier han.