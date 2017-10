Rasismeepisode etter Mjøndalens seier mot Jerv

Etter Mjøndalens 1-0-seier mot Jerv søndag gikk MIF-spillerne, anført av TV-duoen Mads Hansen og Christian Gauseth, for å feire seieren på firmabilen til Jerv-kaptein Glenn Andersen (Agder EL), som alltid står bak det ene målet som sponsor. Dette gjorde de på grunn av flere spøker som er blitt gjort fram og tilbake mellom de to lagene.

En tilskuer reagerte på dette og skal ha ropt noe rasistisk til Amahl Pellegrino, som ble matchvinner i 1.-divisjonsoppgjøret.

– Det er en idiot som kommer og roper ting han ikke bør, rett og slett, forklarer Christian Gauseth til NTB.

– Idiot

– At vi feiret på bilen var en helt uskyldig spøk, etter alt det som er blitt meldt mellom de to lagene her, så er det helt greit. Det er ingenting å sutre for. Det han roper, det er ikke greit. Dette er ikke Jerv som klubb, Jerv-spillerne har ingenting med dette å gjøre, og jeg er sikker på at de har nulltoleranse for rasisme akkurat som vi i Mjøndalen. Dette er en idiot som kommer, og det er veldig synd. Han får skamme seg, fortsatte han.

Ingen vil gjengi nøyaktig hva som ble sagt til Pellegrino.

Vil undersøke saken

– Jeg er ikke interessert i å gjengi akkurat hva han sa, men du så kanskje på reaksjonen til Amahl at dette ikke er noe som hører hjemme. Dette er aldri greit. Det er en så uskyldig spøk, og artig spøk etter min mening, så det må det være rom for. Man kan ikke begynne å komme med rasistiske tilrop over sånt, sa Gauseth.

Jervs daglige leder Rune Jakobsen sier til NTB at de skal se nærmere på saken mandag og innhente opplysninger fra begge parter, men han har ingen grunn til å tvile på det Gauseth og Pellegrino forteller. Den daglige lederen presiserer at Jerv har nulltoleranse for rasisme, og at ingen av de involverte Jerv-spillerne reagerte på spøken til MIF-spillerne med annet enn latter.

Mjøndalen-trener Vegard Hansen sier til NTB at det var «én idiot», og at «de finnes overalt». Han tar avstand fra rasisme.