Raneren var tidligere bankkunde

Kvinnen vitnet i Kristiansand tingrett i dag da rettssaken startet. Hun forklarte seg om hvordan hun opplevde ranet av Lillesand sparebank 1. juni i år. Ifølge bankfunksjonæren dukket raneren plutselig opp i lokalet.

– Jeg tenkte at nå skjer det, nå skjer det, sa kunderådgiveren i retten i dag.

– Nå dreper han

Kvinnen forklarte at mannen var svært høylytt da han kom inn i døra.

– Han puffet meg innover i banken, mens han ropte at dette er et ran, jeg skal ha mange penger, sa vitnet i retten i dag.

Hun så ikke at raneren hadde kniver med seg. Men da raneren hugget kniven(e) i skranken så treflis fløy fikk hun en skrekkopplevelse.

– Da så jeg den ekle enden av kniven i høyrehanda hans. Det kom en annen ansatt ut og raneren føyk etter ham. Jeg tenkte at nå blir han drept, forklarte bankfunksjonæren.

Raneren kom tilbake til bankfunksjonæren.

– Jeg kjente at jeg var redd og tenkte at nå dreper han meg. Jeg hadde ikke flere penger, men han ropte at han ville ha mer.

Gjenkjente raneren som bankkunde

Bankfunksjonæren forklarer at raneren kom inn i sort hettegenser. Han var maskert foran munnen og hadde mørke solbriller. Men hun gjenkjente raneren etter hvert som en av bankens kunder.

– Han ringte tidligere på dagen og spurte om saldo på kontoen sin. Jeg gjenkjente han også fordi han er fra området, sa kvinnen.

Hun forklarte i retten at livet ikke er det samme nå som før ranet. Blant annet er hun blitt mørkeredd og liket ikke å være alene. Nå låser hun alltid dørene.

Kunderådgiveren forklarte i retten at gode kollegaer og andre har hjulpet henne gjennom den vanskelige tiden etter ranet.

Den 20 år gamle mannen har erkjent straffskyld for ranet.