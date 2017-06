Ramadan-snakk i morgensendinga

Tamin Rasheedi gjestet morgensendingen i dag for å snakke om Ramadan. Han innrømmer at muslimer har vært litt uheldig med årstiden høytiden landet på i år, da spisetidene avhenger av soltidene. – Det er kanskje tøft for noen i starten, men det går bra!