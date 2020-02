Idrettsministeren kastet seg inn i treningen på Lillesand stadion i kveld. Flybåren til Sørlandet i ens ærend for å skryte av fotballjentenes kamp mot urett og hvite shortser.

– Dere skal ha skikkelig klapp på skulderen for innsatsen. Dere er veldig modige og flinke. Nå vil jenter over hele landet også ha shortser som ikke er gjennomsiktige, sier Raja til to av jentene som har gått i bresjen for shortssaken.

13 år gamle Linnea Nicoline Larsen og 12 år gamle Anna Magdalena Mosby Fuglestad ble oppgitte over at de ikke fikk gehør for nye shortser. De har stått i litt av en storm, og er takknemlige for at klubben snudde og nå vil sikre dem mørke shortser.

Men jentene krever at enda mer må gjøres for å få likestilling i fotballen.

– Det er mange forskjeller i dag. Vi vet det ikke kan bli helt likt, men målet må jo være å minke forskjellene. Det bør være likt mellom jenter og gutter, mener de to.

Lover medbestemmelse

Jentene har kjempet for å slippe de hvite og gjennomsiktige shortsene. Foto: Jon Gelius / NRK

Nå lover Abid Q. Raja full støtte til fotballjentenes likestillingskamp.

– Medbestemmelse er avgjørende. Barn og unge som deltar på tilbudene må få være med å bestemme. Jeg tror vi voksne skal lytte til ungdommen, sier idrettsministeren.

Fotballjentene er glade for støtten fra statsråden. De ser at kampen deres har gitt ringvirkninger.

– Det er veldig bra fordi folk ser hva vi har gjort, hva vi står for og at vi nådde målet, sier Linnea Nicoline.

– Så viser vi også at klubben ikke bare er en gjeng med gamle gubber, som media har omtalt. Klubben har nå vist at den virkelig tar oss på alvor, sier Anna Magdalena.