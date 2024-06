Psykologspesialist mener «pedojegere» søker spenning

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Fem ungdommer i Agder og en 14-åring i Sogn og Fjordane er siktet for å ha lurt og angrepet påståtte pedofile.

Hendelsene ble filmet og spredt i sosiale medier, der de anklagede ble identifisert med fullt navn og personlige opplysninger.

Politiet bekrefter at videoene knytter seg til grupper som mener de driver borgervern knyttet til pedofile.

Psykologspesialist Pål Grøndahl mener at ungdommene bak disse handlingene er risikosøkende og inspirert av lignende handlinger de har sett på internett.

Grøndahl påpeker at samfunnets stigmatisering av pedofile kan ha bidratt til ungdommenes handlinger.

Kripos uttrykker bekymring for utviklingen, spesielt bruken av alvorlig vold og involvering av unge tenåringer.

– Jeg tror primært det handler om spenningssøking hos unge mennesker. De blir inspirert av ting de ser på internett og vil gjøre det samme, sier psykologspesialist Pål Grøndahl.

NRK fortalte onsdag at videoer der såkallet «pedojegere» går til angrep sprer seg på nettet.

I Agder er fem personer i alderen 16 til 19 år sikta for frihetsberøvelse etter å ha lokket en mann i 40-åra i en «sexfelle».

Tvunget ned på en benk

I Luster i Sogn og Fjordane er en 14 åring sikta for drapsforsøk etter at en mann i 50-årene ble angrepet og stukket med kniv flere steder på kroppen.

Mannen er siktet for å ha avtalt et møte med barn under 16 år, med mål om seksuell handling.

40-åringen i Agder ble møtt av flere ungdommer i Kvinesdal et sted. Han ble tvunget ned på en benk og anklaget for å være pedofil.

Hendelsen ble filmet og spredt i sosiale medier. I videoen blir mannen også identifisert med fullt navn og personlige opplysninger.

Politistasjonssjef Liv Versland Seland ved Flekkefjord og Kvinesdal politistasjon sier at saken som de ble kjent med i mai, er høyt prioritert.

Hun bekrefter overfor NRK at videoen fra Kvinesdal knytter seg til en gruppe som mener de driver borgervern knytta til pedofile.

– Vi skal nå gjennomgå digitale beslag. Det er mange telefoner å gjennomgå for å se hva som er motiv og hvordan det er delt, sier Seland.

Politistasjonssjef Liv Versland Seland sier det er straffbart å dele denne typen videoer som de fem unge i alderen 16–19 år har delt fra Kvinesdal. Foto: Siv Kristin Sællmann

– Lov å «ta» dem

Psykologspesialist Grøndahl mener det ikke er tilfeldig hvilke ungdommer som står bak disse handlingene.

– Dette er nok ungdom som er litt mer risikosøkende enn andre ungdommer og som kjører linja helt ut.

– Sier du med dette at de ikke er så ideologisk opptatt?

– Ja. Jeg tror ikke de er så veldig opptatt av å primært ta personer med pedofil forstyrrelse, men at de har sett andre som gjør noe liknende.

Grøndahl tror også at de har fått med seg samfunnets holdninger overfor pedofile.

– De har nok oppfattet at dette er en gruppe som er veldig stigmatisert. Så det er liksom lov å «ta» dem.

Grøndahl påpeker også at terskelen for å anmelde er høy for den som blir anklaget for pedofili.

– De har jo muligens vært ute og fisket etter ungdommer, noe som er ulovlig hvis de er under 16 år.

Foto: Anders Fehn / NRK

Fornærmede er ikke sikta

Politistasjonssjef Seland sier de nå undersøker om hendelsen er knytta til spesielle miljøer.

– Vet dere noe om hvordan fornærmede ble lokka?

– Jeg ønsker ikke å gi noen detaljer om hendelsesforløpet. Vi har avhørt flere sikta i denne saken og kommer til å ta oppfølgingsavhør.

– Kan du bekrefte at det ble lagt en slags felle for fornærmede?

– Ja, det ser sånn ut ja, men jeg vil presisere at fornærma i denne saken ikke er sikta for noen forhold, sier Seland.

Kripos er bekymret

Kripos har tidligere uttalt til NRK at utviklinga den siste tiden gjør dem bekymret for bruk av alvorlig vold og at ungdom tidlig i tenåra er involvert i disse gruppene.

De ser ikke ser vekk ifra at det kan være flere norske videoer enn dem de kjenner til.

– Ofrene for uthenging og vold kan vegre seg for å melde fra til politiet fordi de selv har gjort noe som kan være straffbart, sa leder for etterretningsseksjonen i Kripos Guro Skjerve til NRK tidligere denne uka.

Hun viser til at borgerverngrupper er problematisk av flere grunner og at det er straffbart å dele videoer av personer som har blitt utsatt for vold.