PST er bekymret

– Vi ser signaler, også her i Agder, på at det er et økende antall sympatisører som har høyreekstreme holdninger, særlig til flyktninger og asylsøkere i Norge. Dette er bekymringsfullt, sier Knut Aurebekk i PST til NRK etter at et naziflagg i natt ble hengt opp i Markens gate i Kristiansand.