Klipp lupiner:

Den enkleste måten å bli kvitt den svartelista blomsten på er å klippa av toppen, den delen belgene med frø vokser. Dette må man gjøre jevnlig for å sørge for at den ikke sprer frøene sine. Hvis du klipper av toppen er det viktig at du da kaster den i restavfall slik at den blir brent.

Fjern lupiner:

Du kan også prøve å fjerne lupiner. En måte å gjøre det på er å klippe ned plantene, alt det grønne, flere ganger gjennom sesongen. Da vil man tynne ut planten, og den gir kanskje opp etter hvert.

Du kan også prøve å luking, men da er det viktig at du gjentar prosessen. Ligger roten igjen vil det bare vokse opp en ny plante. Plantene har mest sannsynlig etterlatt seg mange frø gjennom årene, og da ligger det mange frø igjen i bakken.

Flytte masser:

Hvis du skal flytte en masse det har vokst lupiner må massene behandles. For det kan inneholde mye lupinfrø.

(Kilde: Malene Østreng Nygård – forsker UIA Naturmuseum og botanisk hage)