Privatpersoner hentet hund fra fjellhylle

Hunden som ble sittende fast på en fjellhylle på Hovden tirsdag er hentet ned av to frivillige privatpersoner. Det forteller Idar Byremo, som sammen med en annen person hentet hunden natt til onsdag. Eierne er informert.

Politiet sa tirsdag at det var for farlig for redningsmannskaper å hente den ned og at de ikke kunne kalle ut helikopter for å redde den.