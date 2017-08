Privat barnevernsgründer: Fem millioner i utbytte siste årene

Inntektene i firmaet økte med 55 millioner kroner fra 2013 til 2016. Et barn som bor alene med døgnbemanning koster opp mot 7–8 millioner i året hos private aktører, ifølge Bufetat.

– Staten klarer ikke gi dette tilbudet, og trenger da å kjøpe tjenesten fra oss.

sier Braathen.

Lena Braathen har tjent millioner på privat barnevern. Flere barn i enetiltak er hovedårsaken til inntektsøkningen de siste årene.

​Næromsorg Sør (NOS) er Sørlandets største aktør på tiltak retta mot hjemmet, men har de siste årene slått seg større opp på salg av enetiltak.

– Vi kom inn på institusjonsmarkedet, og det er hovedårsaken til inntektsøkningen, sier Braathen.

Overskudd på 16 millioner

NOS leverte kun to enetiltak i 2013, mens de i fjor hadde 13 barn alene i en bolig med døgnbemanning. I tillegg tilbyr NOS fosterhjem.

Det har vært en stor økning i etterspørselen av enetiltak hos kommunene. I dag bor 34 barn på Agder i enetiltak levert av kommersielle aktører. Andre selskap er Aberia, Aleris og Tiltaksgruppen.

De tre siste årene har Braathen hatt et samlet overskudd på over 16 millioner kroner. Egenkapitalen økte fra 1,8 millioner i 2013 til over 13 millioner i fjor.

– Det er faktisk helt innafor hvis vi skal være en sunn bedrift, sier Braathen.

Hun har tatt ut fem millioner i utbytte de siste åtte årene, og i fjor sto hun oppført med rundt 800.000 i lønn og godtgjørelser.

– Jeg har jobba dag og natt i mange år, og lønninga ligger på ei normal kommunallønn, så da blir ikke utbyttet så galt som det kan høres ut til.

Ute av kontroll

En 12 år gammel gutt satte nylig fyr på huset der han bodde i såkalt enetiltak sammen med barnevernsansatte i turnus. Foto: Lars Eie / NRK

Bufetat innrømmer at det ikke er kontroll på hvor stor økningen av enetiltak egentlig har vært. Det er derfor satt i gang en stor nasjonal kartlegging.

– Prisen er mye høyere enn på våre tiltak, sier Bjørn Robert Orten Groven i Bufetat.

Han sier de nå går gjennom hver sak for å både se på pengebruken og om enetiltak er faglig forsvarlig for barna.

Enetiltak har blitt kritisert etter at ei 15 år gammel jente rømte fra et slikt tiltak i regi av NOS, og drepte ei 17 år gammel jente. En gutt brant nylig ned huset der han var plassert alene sammen med flere ansatte.

Kritisk til privat profitt

Kari Henriksen (Ap) mener det offentlige må ta over mer av barnevernet. Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

Stortingsrepresentant for Vest-Agder Arbeiderparti, Kari Henriksen er kritisk til at private aktører tjener millioner på barnevern:

– De pengene vi investerer i velferdstjenester skal i hovedsak gå tilbake til fellesskapet. I andre enden skal vi kunne ansette flere barnevernspedagoger.

Hun etterlyser bedre kontroll av profittuttak og mindre privat involvering. Henriksen støtter Barneminister Solveig Horne (Frp) som vil ha offentlige institusjoner som kombinerer barnevern og psykiatri.