Posten vokser ut av butikkene

Aldri før har så mange pakker og julebrev passert gjennom butikken i desember. For hvert år som går øker mengden med post som er i omløp. Det fører til at butikkene må finne kreative løsninger for å lagre pakkene.

– Lageret vårt med post vokser ut av butikken, spesielt nå i juletider, sier butikksjef Magne Severinsen ved Coop Mega i Kristiansand.

Butikksjef Magne Severinsen ved Coop Mega på Vågsbygd i Kristiansand. Foto: Anne Wirsching / NRK

De ansatte har drevet post i butikk i fem år og merker at mengden med post har økt med årene.

– Arealet passet godt da vi startet med post i butikk for fem år siden, men nå er det ikke plass lenger, sier butikksjefen.

Mengden post øker med 15 prosent årlig

Hos Posten Norge ligger det nå omtrent 300.000 pakker og venter på norske netthandlere.

John Eckhoff er pressesjef i Posten Norge. Foto: Posten Norge

– Det er en økning på 50 prosent sammenlignet med ordinære uker resten av året, sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge.

I desember håndterer posten ca. 64 millioner adresserte sendinger. Dette er alt fra pakker, julebrev og andre sendinger. Mengden med post har økt med tiden.

– For hvert år som går øker netthandelen av små og store pakker med 15 prosent. Slik har det vært de siste årene og slik kommer det også til å være i fremtiden, sier Eckhoff.

Barndommen av nettshopping

Mengden post øker med 15 prosent årlig. Grunnen til det er at flere velger å handle på nett. Foto: Colourbox (Illustrasjon)

Selv om netthandelen øker og butikklagrene presses til randen tror Eckhoff likevel at post i butikk kommer til å være en bærekraftig løsning i fremtiden.

– Butikkene er kreative. De fyller bøttekott, server-rom, panterom og andre lagre når mengden med post øker.

Han tror at blant annet hjemmelevering vil avlaste butikkene i fremtiden.

– Norge er fortsatt i barndommen av nettshopping, nordmenn kommer garantert til å bestille mer hjemmelevering fremover. Det vil redusere presset på butikklagrene.

Lever posten innen 16. desember

– Send fort og hent fort er rådet for å få pakkene i tide til jul, sier Eckhoff.

Posten har satt 16. desember som frist for å få brev og pakker i tide til julaften.

Posten ber sine kunder hente pakken sin så fort den er i butikk. Foto: NRK