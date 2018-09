Tanken bak prosjektet har blant annet vært å gjøre at et privat rom oppleves litt mindre privat.

Den kunstneriske fellesdoen har slått an, ifølge studentene:

– Det gir definitivt en annen opplevelse.

– Jeg syns det er eksotisk. Dette er høydepunktet på UiA.

– Musikken var først skummel og litt rar, men nå funker det helt fint. Det er egentlig veldig greit, man slapper mer av.

Statsbygg ønsker noe ekstraordinært på den nye unisex-doen på UiA. En spesiell lyd- og lysinstallasjon ble skapt. Foto: Miriam Grov

Styres av aktivitet

Sist uke meldte NRK at mange jenter lar vannstrålen stå på fullt på offentlige toaletter, fordi de syns det er flaut å gå på do.

Enkelte steder har det ført til oversvømmelser.

– Her slipper de akkurat den biten, sier musiker og professor ved Rytmisk institutt på UiA, Jan Bang.

– Her går det automatisk. For når man gjør en sånn type hendelse, så skjer det musikalske ting.

Bang har komponert musikken, og kollega Jo Brodtkorb står bak selve lydinstallasjonen.

Toalettet er stille når det ikke er noen der. Når det er i bruk, utløses psykedeliske musikk-snutter eller blipp-lyder.

– Hver bod har sin lyd. Sammen danner de en slags rytme. Hvis man tapper vann, utløses en musikkhendelse. Når man kommer ut, utløser man en annen, forklarer Brodtkorb.

Verket består av en pool med lyder, og musikken er ulik hver gang man besøker toalettet.

16 høyttalere er plassert i taket, slik at det åpner seg lyd i hele rommet.

Jan Bang (t.v.) og Jo Brodtkorb ved Rytmisk institutt står bak den populære lydinstallasjonen på den nye fellesdoen på UiA. Foto: Miriam Grov

Slipper å skru på vann

Bakgrunnen for prosjektet var at driftsleder Tor Vidar Lian i Statsbygg ønsket noe ekstraordinært da toalettet skulle pusses opp.

– De skulle lage nytt unisex-toalett, og visste ikke helt hvordan studentene ville oppleve det. Så kontakt de oss og lurte på om det var mulig å lage en lydinstallasjon her, sier Bang.

– Dette er et privat rom. Ideen var at man kunne lage noe som gjør at selve hendelsen blir mindre privat, rett og slett.

Flere av studentene har hørt at mange jenter lar vannet rennet på offentlige toaletter.

– Jeg har aldri slått på vasken selv, men jeg har vært vitne til at den har vært på mange ganger når andre har vært på do. Jeg kan jo skjønne at dette er bedre alternativ, sier ei.

– Trenger i hvert fall ikke skru på vannet her, for her er det masse rare lyder, sier en annen.

Det var ikke for å unngå oversvømmelser at de nye fellesdoene fikk lydinstallasjonene, det var for å gi rommet noe ekstraordinært.

Musikerne er klare dersom flere offentlige toaletter skulle ønske seg liknende lydinstallasjon.

– Det er bare å ringe, sier de, og ler.