– Vi produserer cirka fem tusen tonn kompostjord i året, men ser likevel at vi de siste årene ikke klarer å dekke etterspørselen fra kundene, forteller Anita Aanonsen Jernquist, som er daglig leder i Agder Renovasjon.

Anita Aanonsen Jernquist i Agder Renovasjon inspiserer haugen av juletrær som om et halvt år vil bli til god, næringsrik kompostjord. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

De siste to årene har selskapet vært utsolgt for kompostjord allerede i juni, og i år vil selskapet måtte si nei til forespørsler fra entreprenører, for å prioritere privatkundene.

Kompostjorden fra Heftingsdalen i Arendal skal inneholde mye fosfor og andre næringsstoffer som gjør at den egner seg godt til bruk i hager og bed.

– Det er blitt utrolig populært, og det er vi selvfølgelig veldig glade for. Det er et godt produkt, og det skal være rimelig for innbyggerne våre å kjøpe, for det er tross alt de som har levert inn matavfallet gjennom året, sier Aanonsen Jernquist.

Går aldri tom

Hos Avfall Sør i Kristiansand går de aldri tom for kompostjord, ifølge avdelingsleder Britt Gunhild Iversen.

– Vi selger forskjellige typer kompost ved alle våre gjenvinningsstasjoner, men nå har vi stengt utsalget på Mjåvann og Sørlandsparken for sesongen. Ved anlegget på Støleheia kan imidlertid folk komme og kjøpe hele året, og vi går nok aldri tom, sier Iversen. Hun understreker at jordproduktene de selger er vel så bra som kompostjorden som produseres hos Agder Renovasjon.

Oppfordrer til innlevering av juletrær

I disse dager er folk i ferd med å kvitte seg med juletreet. Aanonsen Jernquist oppfordrer kunder til å levere juletrærne til dem, hvor de blir brukt til gjenvinning.

Juletrær og annet hageavfall kvernes opp og blandes med kalk og matavfall som samles inn fra kundene. Prosessen med å omgjøre det til kompostjord tar omtrent et halvt år.