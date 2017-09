Populær dragefestival samlet flere tusen

– De er ganske kule, konstaterer Filip Hollerud. Han er en mange på Kristiansands første dragefestival.

– Vi ønsker å gjøre Kristiansand til en mer leken og inkluderende by, sier festivalleder Andrea Louise Bang.

Festivalen har gått over to dager. Lørdag startet det hele med drageverksted. Da ble det laget over 300 drager.

Søndag var det klart for å teste dragene ytterst på Tangen i sentrum av Kristiansand.

I tillegg har festivalen besøk av internasjonale drageflygere fra England, Belgia og Portugal.

– Målet er å samle nasjonaliteter og lage et opplegg hvor alle kan være med, sier styremedlem Omar Safiq.

Han jobber til daglig med for å hindre radikalisering.

– Dette er forebyggende arbeid for å skape dialog mellom kulturer, mener han.

Målet er å arrangere dragfestival i tre år fremover.