Politivakthold rundt SIANs stand

Et titalls bevæpnede politifolk holder vakt rundt SIANs stand i Arendal sentrum etter at det skal ha oppstått slåsskamp mellom meningsmotstandere på stedet. Det vakte oppsikt i mars da den islamkritiske organisasjonen fikk tillatelse til å stille med stand under Arendalsuka.