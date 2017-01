Politiske protester mot politi-nedleggelse

Politidirektoratet vil nå legge ned 126 polititjenestesteder i landet, blant annet i Kvinesdal og Lyngdal. Det får ordførerne til å se rød.

I dag skal formannskapet behandle saken i Kvinesdal og ordfører Per Sverre Kvinlaug er klar i sin tale.

– På møtet i dag skal saken behandles og jeg anbefaler formannskapet om å anke avgjørelsen slik at jeg har et mandat til å jobbe videre med å få beholde kontoret i Kvinesdal, sier Kvinlaug til NRK.

Anker

Først og fremst vil han bruke ankemuligheten. Kommunen har to måneders frist på å klage. Han er forberedt på å bruke partiapparatet til KrF om nødvendig.

– Jeg bruker alle kanaler i forhold til å nå fram. Men først vil jeg ha et formelt vedtak fra politikerne at de ønsker å klage på avgjørelsen fra politidirektøren. Jeg har noen tanker om veien videre, sier Kvinlaug.

Det tar et kvarter for politiet i Flekkefjord å rykke ut til sentrum av Kvinesdal. Men Kvinlaug mener det ikke bare handler om utrykning.

– Innbyggerne våre skal føle seg trygge. Og så handler det litt om utrykningstid og lokalkunnskap som tjenestemennene i Kvinesdal har, mener Kvinlaug.

Lyngdal mister lensmannskontoret

Lyngdalsordfører Jan Kristensen mener byen er for sentral til å ikke ha politikontor der lenger. Foto: Lars Eie / NRK

Han får støtte av ordfører i Lyngdal, Jan Kristensen. Også politikerne i Lyngdal skal behandle saken om en anke. I nabokommunen Farsund har politidirektøren bestemt at det skal fortsatt være et lensmannskontor.

– Vi får en noe spesiell situasjon fordi vi skal slå oss sammen med Audnedal. Og der blir det et utbygd lensmannskontor i Byremo som skal dekke indre Agder, så skal politiet komme fra Farsund, spør ordføreren?

Også politikerne i Lyngdal vil anke vedtaket, men saken skal behandles først i formannskapet. Kristensen er også forberedt på å bruke kanalene i Høyre.

– Vi kommer til å bruke våre stortingsrepresentanter, sier ordføreren.

Ny E39

Kristensen mener lensmannskontoret må ligge i Lyngdal med tanke på ny vei.

– Også i forhold til ny E39 og at Lyngdal er eneste by som blir uten lensmannskontor, så er det viktig at vi får beholde kontoret i dag.

– Lyngdal ligger også så sentralt til og befolkningen, mener Kristensen.