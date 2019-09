Politisk kaos i Kristiansand: – Mange er blitt veldig såret og lei seg

– Demokratene vil ha meg som ordfører, og jeg ville vært den mest samlende og inkluderende kandidaten, sier Vidar Kleppe under torsdagens Politisk kvarter på NRK P1.

Demokratenes ordførerkandidat og gruppeleder i Kristiansand var en fornøyd mann etter valget i starten av september.

Med 13,4 prosent av stemme ble de byens tredje største parti.

Ønsker å fjerne Furre (H)

Det har ført til politisk kaos i byen, og hvem som blir ordfører er fremdeles uvisst. Men det blir ikke Kleppe.

– De har i løpet av de siste årene kjørt en veldig tøff kampanje mot Høyre som parti og meg som person, sier nåværende ordfører Harald Furre (H).

– Men det nok likevel veldig få av de 13,4 prosentene som stemte på dem som er rasister, legger han til.

Demokratenes Vidar Kleppe er bare klar på én ting: Sittende ordfører Harald Furre (H) skal ikke få fortsette. Foto: Morten Rød / NRK

Kleppe sier han kan samarbeide med alle, men har et krav om at Furre ikke skal være hverken ordfører eller varaordfører.

– Vi har vært tindrende klare på at vi ønsker endring i Kristiansand by.

Vedtak om å unngå samarbeid

Furres største utfordrer om ordførerkjedet før valget, Arbeiderpartiets Jan Oddvar Skisland, ser ut til å ha samlet en koalisjon med til sammen 32 mandater - noe som fremdeles er mindretall.

MDG og Sp har ikke formelt skrevet under på avtalen med Arbeiderpartiet - det endelige svaret er ventet torsdag kveld.

Samtidig har Ap vedtatt at de ikke vil inngå et samarbeid med Demokratene.

Etter søndagens medlemsmøte uttalte et av bystyremedlemmene at hun synes at «Kristiansand fortjener bedre enn å gjøres til Norges rasismehovedstad»

– Det er ingen offisiell uttalelse fra partiet, sier Jan Oddvar Skisland.

– Det som har gjort et samarbeid problematisk, er Demokratenes tette tilknytning til Sørlandsnyhetene. Mange av våre folk er blitt veldig såret og lei seg av det som har stått der.

Jan Oddvar Skisland (t.v.) sier det er mange i Ap som er såret. Det samme gjelder Høyre-folkene, og ordfører Harald Furre. Foto: Thomas Sommerset / NRK

Den kontroversielle Facebook-siden som har spilt en aktiv rolle i tiden før valget, og vært tydelig motstander av flere av byens mest betente politiske saker - i likhet med Demokratene.

– Jeg har skrevet der med fullt navn, legger Kleppe til og innrømmer at også ha synes det er blitt begått overtramp på Facebook-siden.

Kristiansen (KrF) den endelige løsningen?

Det eneste av byens største partier som ikke virker å ha «brent alle broer» til Demokratene er Kristelig Folkeparti. Et parti som tradisjonelt sett står sterkt i Kristiansand.

Deres ordførerkandidat Jørgen Kristiansen, kan derfor bli en løsning som flere parter ender opp med å støtte.

Dagens varaordfører fra KrF, Jørgen Kristiansen er den eneste som ikke totalt har avvist et samarbeid med Demokratene. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Til nå har Høyre en koalisjon med KrF, Venstre, Frp, Partiet De Kristne og Pensjonistpartiet.

Det er på bystyremøtet 9. oktober avgjørelsen faller.

Først skal det stemmes over hvem som blir den nye ordføreren. Dersom det ikke blir flertall for en av kandidatene, vil det gå videre til en ny avstemning. I runde nummer to er det personen med flest stemmer som blir ordfører.

Frem til da vil det trolig fortsatt diskuteres og debatteres heftig.

– Uansett hva det ender opp med, kommer vi ikke unna med å jobbe med ett eller to av partiene som står bak den gale kursen Demokratene jobber for å endre, avslutter Kleppe.