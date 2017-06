Politisk jordskjelv

Dersom valgdagsmålingene stemmer, er det et politisk jordskjelv, sier Storbritannia-ekspert og førstelektor ved UiA, Jan Erik Mustad til VG. Prognoser tyder på at statsminister Theresa May mister flertallet i Parlamentet. Følg NRKs valgsending direkte på nrk.no