«Jeg skal skambanke deg», sa politimannen til pasienten idet han tildelte mannen flere slag i ansiktet, ifølge vitner i Aust Agder tingrett.

Nå har en enstemmig rett dømt den tidligere bokseren til 36 dagers betinget fengsel.

Riksadvokaten tok ut tiltale, etter at Spesialenheten hadde henlagt saken.

I tillegg til flere pasienter, har også tre sykepleiere og en vekter forklart seg.

De opplevde situasjonen skremmende og surrealistisk, ifølge dommen.

Flere av vitnene har fortalt at politimannen sa: «Kom igjen» og «bare prøv deg».

Han må betale ei bot på 25.000 kroner og betale offeret 15.000 kroner.

Ansatte og andre vitner på legevakta i Arendal fortalte at de opplevde situasjonen skremmende og surrealistisk. Foto: Svein Sundsdal/NRK

Husker slag

– Jeg husker bare de to første slagene, så husker jeg ikke så mye mer, har mannen i 30-årene tidligere fortalt NRK.

10. januar i fjor kom han inn på legevakta i Arendal. Han var psykisk dårlig, og hadde kuttet opp armen sin.

I tillegg fortalte han at han hadde svelget ei knust lyspære. Han var beruset og høylytt, men ikke voldelig, ifølge dommen.

– Jeg var jo syk. Det var derfor jeg oppsøkte legevakta.

Politiet ble tilkalt for å hindre at han stakk avgårde før han ble behandlet, og for å få kontroll på han.

Den ene av politimennene er nå dømt for vold og grovt brudd på tjenesteplikten. Han ble suspendert etter at han ble tiltalt.

Tror ikke på forklaringen

Mannen fikk flere skader etter episoden på legevakta. Foto: Privat

Politimannen erkjente seg ikke skyldig, og hevder pasienten var utagerende og voldelig.

Det er ikke vitnene enig i. Heller ikke retten.

Pasienten ønsket sterkt å gå ut og ta seg en røyk, men politimannen ville ha han ned på ei seng.

Han ble ikke trodd på sin forklaring om at han måtte slå mannen for å roe han ned.

Retten skriver:

«Denne voldsutøvelsen skjedde i en situasjon hvor dette ikke på noen måte var påkrevd, og det innebærer et grovt brudd på tjenesteplikten. Fornærmede var psykisk syk og trengte helsehjelp...»

– Han er skuffet over dommen, sier forsvarer Lars Morten Bjørkholt.

Det er ikke klart om politimannen vil anke:

– Dommen vil bli gjennomgått sammen med meg, og spørsmålet om anke må vi bruke noe tid på.

Forsvarer Lars Morten Bjørkholt. Foto: privat

Måtte behandles for skadene

Flere av vitnene mener politimannen slo rundt seks slag. Retten mener også at det var snakk om flere slag, men at det er vanskelig å tallfeste nøyaktig.

Mannen i 30-årene måtte behandles for skadene.

På legevakta ble han stripsa i ansiktet. Det ble tatt røntgen av hodet, for å se om han hadde blitt påført hjernerystelse.

Han fikk også hevelser i ansiktet, og blødning i munnen.

Mannen har fortalt NRK at han husker politimannen sa unnskyld etterpå, og ville «shake hands».

– Jeg godtok unnskyldningen der og da for jeg var så redd og sjokkert.