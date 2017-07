Politiloggen: Tok kvelertak på samboer

Kristiansand, kl. 22.35. Politi får melding om en syklist som har kjørt i autovernet. Uvisst skadeomfang, og både politi og ambulanse dro til stedet.

Kristiansand, Birkeland og Tvedestrand, kl. 01.10. Politiet har fått mange meldinger om støy og høy musikk. De prioriterer det så langt de kan.

Kristiansand, Vågsbygd, kl. 03.12. En bil har kjørt av veien og inn i en lyktestolpe. Ingen personskader, men bilen ble totalvrak og måtte taues bort.

Kristiansand, kl. 03.57. En 21 år gammel mann anmeldes for å ha kjørt bil i påvirket tilstand.

Risør, kl. 22.30. To personer skal ha kastet kniv mot noen ungdommer. Ingen ble skadd, og politiet tok kontroll over en person.

Vennesla, kl. 23.50. Nødetatene fikk melding om en mann som hadde falt i vannet. Redningsaksjon ble igangsatt, men personen ble snarlig meldt til rette og hadde ingen skader.

Høy promille og vold i Arendal

Arendal, kl. 00.30. Politiet stanset en båtfører som blåste til over lovlig promilleverdi. Patruljen opprettet sak.

Arendal, kl. 01.37. Enda en person har drukket for mye til å kjøre båt. Mannen blåste til 0,92 promille og anmeldes for promillekjøring til sjøs.

Arendal, kl. 02.00. En 25 år gammel mann bortvises fra sentrum etter han har prøvd å beføle flere kvinner. Mannen ignorerer bortvisningen og kommer tilbake til sentrum. Han pågripes og settes i arrest.

Arendal, kl. 02.45. Politiet blir tilkalt etter melding om krangling mellom et samboerpar. En 19 år gammel mann knuser ting og tar kvelertak på sin kvinnelige samboer. Mannen klarte ikke å roe seg ned da politiet kom, så politiet brukte pepperspray for å få kontroll over ham. Han ble pågrepet og satt i arrest.

Kjørte på elg i Farsund

Mandal, kl. 00.10. Båtpatruljen kontrollerte båt som hadde blåst til over lovlig promilleverdi. Patruljen oppretter sak.

Mandal, kl. 01.40. En 19 år gammel mann bortvises fra sentrum grunnet truende oppførsel. Han knuser en flaske i sinne.

Farsund, kl. 00.40. En bil ha kjørt på en elg og havnet i grøfta. Det ble ikke alvorlig personskade etter hendelsen, og bilberging kom til stedet. Viltnemnda ble varslet.

Farsund, kl. 02.41. En 30 åring anmeldes for å kjøre bil i alkoholpåvirket tilstand. Det blir gjort beslag av førerkort og tatt blodprøve.

Kvinesdal, kl. 01.16. En 28 år gammel dame er pågrepet og anmeldes for å ha bitt vaktene, og slått og sparket politiet på et festivalområde.