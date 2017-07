Politiloggen: Flere anmeldt for båtfylla

Politibåten i Kristiansand har kontrollert 32 båter i løpet av fredagskvelden og natt til lørdag. To personer ble anmeldt for å kjøre båt med promille.

Det ble også gitt ut tre forenklede forelegg for fart i Kristiansand, og ett forelegg for manglende bruk av redningsvest, samt ett forenklet forelegg for manglende lanterne i Lillesand.

21:40: Det ble meldt fra om vinglete båtkjøring i Strandfjorden, Grimstad. Politibåten dro til stedet, og en mann i 40 årene ble anmeldt for promillekjøring.

23:59: Politiet rykket ut til Skoleveien/Festplassen i Vennesla i natt etter melding om smell og brann. Det viste seg å være en handlekurv som sto i brann. Saken blir anmeldt.

00:07: En 23 år gammel mann ble i natt pågrepet for kroppskrenkelse mot vekter på en festival ved bobilcamp i Lillesand.

02:07: En 36 år gammel mann ble bortvist fra Kristiansand sentrum av politiet på grunn av ordensforstyrrelse i Vestre Strandgate.

02:50: Hovedredningsselskapet Sør-Norge rykket ut til Mandalselva, hvor to fritidsbåter hadde fått motorstans. Den ene hadde slept den andre. Mandal brannvesen bisto og fikk havaristene inn til land.