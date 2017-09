Politiloggen: Dette skjedde i natt

21.02: En 16 år gammel gutt pågrepet mistenkt for å ha tatt del i et slagsmål tidligere på kvelden på Valhalla på Lund i Kristiansand. En 19 år gammel mann ble slått med jernstang. Han ble ikke alvorlig skadet, men kjørt til legevakta for kontroll. Flere involverte stakk fra stedet. Hendelsen etterforskes videre.

20.35: : En 18 år gammel syklist veltet på Dvergsnes i Kristiansand og ble, ifølge politiet noe skadet. Syklisten ble kjørt til legevakt.

Ville unngå kontroll

21.40: En stjålet moped prøver å unndra seg kontroll på Evje. En 27 år gammel mann pågrepet etter en kort løpetur på en skogsvei. Sak opprettet.

00.15: Jor- og steinras i Rødmyrkrysset i Tvedestrand. Store anleggsmaskiner måtte bistå og fjerne steiner fra veibanen. Veien ble raskt ryddet og åpnet for normal trafikk.

00.20: Det har vært innbrudd i en bedrift på Bergemoen i Grimstad. Innbruddstyven har knust en rute. Det er foreløpig ingen oversikt over hva som er tatt.

Truende oppførsel

00.50: En person ble pågrepet i Storgaten i Grimstad etter at han truet flere andre personer. Personen ble innsatt i arresten i Arendal.

02.07: En person pågrepet i Kristiansand sentrum for forulemping av politiet. Personen ble brakt inn til politistasjonen og anmeldt.

Bortvist fra sentrum

02.33: To personer i Arendal sentrum blir innbrakt. Én for å ha forulempet politiet, én for ordensforstyrrelser. Begge blir anmeldt.

02.40: En person innbrakt til politiet i Arendal for ikke å ha overholdt pålegg om bortvisning som ble gitt tidligere på kvelden.