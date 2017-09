Politiloggen 30. september

En drosjesjåfør i Søgne måtte i natt ha bistand da han fikk trøbbel med to passasjerer. To kvinner på 20 og 33 år ble kjørt hjem av politiet og fikk pålegg om å holde seg hjemme.

Kranglet med dørverter

To menn på 23 år ble bortvist fra Kristiansand sentrum etter bråk og krangel med dørverter på et utested. Politiet møtte den ene av mennene i samme område noe senere. Han ble da pågrepet og satt i arresten på grunn av fyll. Han ble anmeldt for å ikke etterkomme politiets pålegg og for forulemping av offentlig tjenesteperson.

I Arendal ble to 20 år gamle menn også bortvist fra sentrum etter krangel med dørverter. De ble begge pågrepet og satt i drukkenskapsarrest da politiet møtte dem igjen senere på kvelden. Politiet har opprettet sak, fordi de ikke etterkom politiet pålegg.

Banket på privat dør

I Tvedestrand ble to menn på 33 og 42 år bortvist fra sentrum etter krangling og bråk.

På Bjorbekk i Arendal ble to godt berusede menn bortvist fra en privatadresse etter at de banket på døra der. Beboerne i huset kjente ikke de to mennene som banket på.

En 16 år gammel gutt ble i natt anmeldt for urinering på offentlig sted. Foreldre er varslet, opplyser politiet.

En kranglete mann ble bortvist av politiet fra sentrum av Kristiansand. Da politiet noe senere på natta traff mannen i sentrum igjen, ble han pågrepet og satt i arresten. Også han er anmeldt for å ikke etterkomme politiets pålegg og for forulemping av offentlig tjenesteperson.