05:08 Mann anmeldt for skadeverk etter at han knuste et glass i en dør i Kristiansand sentrum.

03:21 To menn bortvist fra Kristiansand sentrum etter å ha forstyrret natteroen med krangling.

03:18 Mann anmeldt for urinering på offentlig sted i Kristiansand sentrum.

03:13 En bil har kjørt ut av veien i Farsund på Listerveien. Bilen har materielle skader og politiet har ikke fått kontakt med bileier.

03:07 Flere meldinger om beruset mann som går i eller ved vegbanen på E18 ved Baneheitunnelen. Mannen var borte da politiet ankom.

02:52 Mann anmeldt og førerkort blir beslaglagt etter at bilisten kjørte i påvirket tilstand på Byremo.

02:42 Beruset kvinne blir innbrakt av politiet i Grimstad.

02:23 En mann blir sparket i brystet inne på en bensinstasjon i Kristiansand sentrum. Fornærmede anmelder forholdet.

02:19 Mann blir bortvist fra sentrum etter å ha forstyrret ro og orden inne på et serveringssted.

02:14 Politiet har utført promillekontroll i Kvinesdal. 21 bilister kontrollert på fylkesvei 42. Ingen reaksjoner.

02:00 Støy fra en fest som forstyrrer natteroen i Mandal. Politiet vært på stedet og fått lovnad om at festen skal dempes.

02:00 En bilfører stakk fra kontroll men pågripes etter en etterfølgelse i Arendal. Føreren blir anmeldt for dokumentforfalskning og kjøring uten gyldig førerkort.

01:46 Politiet treffer en mann i Kristiansand som tidligere i natt ble skallet i nesa. Mannen anmelder forholdet over helga.

01:39 To menn blir innbrakt til politiet etter å ha forstyrret ro og orden ved et utested. Politiet oppretter sak.

01:38 To menn blir bortvist etter å ha forstyrret ro og orden ved et utested i Kristiansand sentrum.

01:17 En kvinne blir innbrakt av politiet etter å ha forstyrret ro og orden på en privat adresse i Kristiansand ved Vardåsen.

01:08 Politiet bistår partene etter et mindre trafikkuhell.

01:03 En mann forstyrrer ro og orden ved et utested i Kristiansand sentrum. Han gikk fra stedet da politiet ankom.

00:56 Melding om rop om hjelp i Kristiansand på Haumyrheia. Politiet sjekker området uten resultat.

00:45 En beruset mann banker på feil dør i Søgne på Vedderheia. Mannen skulle til en annen bolig der det var fest. Vedkommende var borte før politiet ankom.

00:40 Politiet mottar melding om at noen kaster sykler i sjøen ved fergeleiet i Arendal på Tromøy. Politiet kommer i kontakt med fire personer, men kunne ikke se om noen sykler var kastet på sjøen. En av personene blir bortvist for natten.

00:16 En mann blir bortvist fra Kristiansand sentrum etter å ha forstyrret ro og orden ved et utested.

00:12 Politiet mottar melding om en mann som går barbeint langs veien. Politiet har sett etter mannen uten resultat.