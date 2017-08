Politikontroll til sjøs

Politiet har kontrollert 80 båter i Kristiansand og Mandal. En båtfører ble anmeldt for å ha kjørt i påvirka tilstand. 12 fikk forelegg for å ikke bruke flytevest, to fikk bot for manglende lanterneføring og en for fart. Her er politiloggen: