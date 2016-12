Politiet: Seksualforbryter tilbød pirattaxi

Totalt fem personer ble pågrepet da politiet forrige helg gikk til aksjon mot pirattaxier i Kristiansands-regionen.

Sjåførene ble tatt ved at politiet skygget transportene og slo til på returen.

Personene kan vente seg forelegg på 10.000 kroner. Politiet truer også med førerkortbeslag og avskiltning dersom forholdene gjentar seg.

Flere har lang straffehistorikk

Seksjonsleder orden ved Kristiansand politistasjon, Dag Tallaksen understreker at han ikke sikter til de fem pågrepne når han beskriver sjåfører som tidligere er straffedømt.

– Folk skal komme seg trygt hjem, sier Dag Tallaksen, seksjonsleder orden ved Kristiansand politistasjon. Foto: Jon Anders Møllen / NRK

Ved å overvåke nettsider hvor sjåfører tilbyr transporttjenester har politiet kommet over sjåfører med lang straffehistorikk.

– Flere av dem som tilbyr transport, har vært involvert i kriminelle forhold tidligere. Det dreier seg om både narkotika- og voldssaker. I et tilfelle kom vi også over en person som er dømt for sedelighet, sier Tallaksen.

Ifølge Tallaksen har de funnet eksempler på at sjåfører uten gyldig førerkort driver transport med biler som skulle vært avskiltet for lenge siden.

Større problem enn antatt

Taxinæringen har lenge vært opptatt av at politiet skal slå ned på det de opplever som et økende problem.

Fungerende daglig leder i Agder Taxi, Mirza Becirbegovic. Foto: Sigbjørn Kristiansen / NRK

Utfordringen viser seg å være langt større enn politiet tidligere har hatt kunnskap om. Folk bør tenke seg nøye om før de setter seg i en pirattaxi, sier Tallaksen.

– Vi har eksempler på at det kan medføre ubehagelige situasjoner for den som setter seg inn i bilen.

– Kun toppen av isfjellet

Ifølge Tallaksen kan man være ille ut dersom man havner i en ulykke og transportøren ikke har nødvendige forsikringer.

– Vi ser veldig alvorlig på dette. Folk som har vært på byen skal komme seg trygt og sikkert hjem, sier Tallaksen, som samtidig varsler flere aksjoner.

Fungerende daglig leder i Agder Taxi, Mirza Becirbegovic, tror aksjonen kun har avdekket toppen av isfjellet.

– Vi er utrolig glad for at politiet tar saken på alvor. Det skal være trygt å sette seg inn i en taxi. Vi håper denne aksjonen er begynnelsen på økt kontroll av ulovlig persontransport, sier Becirbegovic.