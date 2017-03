Politiet tar grep for å hindre ny innbruddsbølge

– Vi ser etter mistenkelige biler, for eksempel utenlandske som ikke hører hjemme her i byen. Det er en kjent problemstilling at vinningskriminelle fra Øst-Europa kommer hit på denne tiden av året, sier politibetjent ved Arendal politistasjon, Kristoffer Kaspersen.

På denne tiden i fjor ble Sørlandet rammet av en innbruddsbølge. Nærmere 200 boliger fikk besøk av uvedkommende. Politiet vil ikke at det skal gjenta seg i år.

– Vi har opprettet et prosjekt som gjør at vi har mer fokus på dette. Vi skriver ned hva vi foretar oss og øker patruljeringen i utsatte områder, sier politibetjent Kenneth Aakenes.

Hvor dette er, ønsker han ikke å si noe om. Det er informasjon som ikke skal komme tyvene for øre.

Flere innbrudd de siste dagene

Tross politiets innsats, har det de siste dagene vært flere innbrudd i Arendalsområdet. Når NRK intervjuer politiet om dette, får de en melding om et nytt innbrudd.

Denne gangen er det Arendal frikirke som har hatt besøk. To politibetjenter rykker ut til stedet.

En rute er knust og det er tydelig at noen har vært på jakt etter noe i bygget. Likevel ser det ikke ut til at noe er borte.





Pastor i Arendal frikirke, Anne Mari Schiager Topland, ble møtt av en knust rute da hun kom på jobb torsdag. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Politibetjent ved Arendal politistasjon, Kenneth Aakenes, ber folk om å være gode naboer og følge med på hva som skjer i nabolaget. Foto: Håkon Eliassen / NRK .

Datamaskiner og lydutstyr står urørt. Det er tydelig at det ikke er slike ting tyvene er på jakt etter.

Ifølge politiet er det hovedsakelig mindre ting som blir stjålet, ting som er lette å ta med og som enkelt kan selges. Det er gjerne penger og smykker.

– Har sine knep for å finne ut om folk er hjemme

Politiet sier at tyvene slår til der det er folketomt og at de har sine knep for å finne ut om noen er hjemme.

– De kan flytte på ting på utsiden av boligen for å se om dette blir flyttet tilbake igjen. De sjekker også om posten er tatt inn, sier Aakenes.

Han ber folk om å følge med på hva som skjer i nabolaget. Skal du reise bort, er rådet å be naboer om å ta inn post og skru lys av og på. Om det kommer snø, kan det være lurt å få noen til å tråkke opp spor, slik at det ser ut som om noen har gått inn og ut av boligen.

For selv om politiet er litt ekstra på vakt nå, kan det skje nye innbrudd.

– Vi skulle hatt en politimann på hvert hjørne, men det er umulig. Vi gjør det vi kan med de ressursene vi har, sier politibetjent Aakenes.