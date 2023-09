Politiet søker i turområde

Politiet er i gang med undersøkingar i Vågsbygdskogen i Kristiansand. Undersøkingane er knytt til dobbeltdrapet, der ei jente og mor hennar vart funne døde onsdag.

– Vi er her fordi vi har sett i verk etterforsking og undersøking. Vi er her i området for å sjekke ut noko i samband med det. Det er ikkje fare for nokon personar, seier innsatsleiar i Agder-politiet, Ole Strandhagen.

– Konkret kvifor vi er her, vil eg ikkje gå nærare inn på, sier han.