Politiet skal bli flinkere til å sikre spor

Tidligere har bare et fåtall politifolk kunnet sikre spor, for eksempel fra ferske fingeravtrykk. Nå skal flere lære kunsten.

Enkle kriminaltekniske oppgaver og lydavhør i felt er noe politifolk over hele landet skal bli bedre på, gjennom intensiv kursing.

Som en del av nærpolitireformen ønsker politidirektoratet mer arbeid ute på åstedet.

Mer på åstedet

Politiinspektør i Politidirektoratet, Ann Kristin Hoff Johansen, håper det vil merkes at politipatruljene nå kan gjøre mer av jobben med straffesaken ute på stedet.

Politiinspektør i Politidirektoratet Ann Kristin Hoff Johansen. Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

– Da får de sikret viktige bevis, og vi får et bedre grunnlag til å fatte de rette beslutningene i straffesaker.

Innsatsleder i Agder politidistrikt, Kjell Iveland, synes det er bra å lære mer på kurs. Derfor må selv en garvet innsatsleder som ham ta på seg arbeidshanskene og instrueres i gamle kunster.

– Det er en viktig jobb! Slik det er blitt nå, kan vi sikre mye mer spor enn vi kunne før. Vi har fått nye hjelpemidler, sier Iveland.

Øver på avhør

Ved å øve seg på avhør håper politiet prosjektet også vil gi bedre service til publikum, forteller politioverbetjent Øyvind Gautestad. Han er prosjektleder for «Politiarbeid på stedet» i Agder politidistrikt.

– Vi håper i større grad å unngå at folk må komme tilbake til politiet etter at de har forklart situasjonen til politiet én gang på stedet, sier Gautestad.

Kursing skal gjøre politiet bedre til å sikre spor ute i felt. Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

Raskere behandling

Hvis politiet velger å ta i bruk dagens teknologi fullt ut, vil det være bra for flere parter, mener tidligere krimjournalist Hallgeir Oftedal.

– Før var politiet på et åsted med blokk og blyant. Det de gjør nå er å begynne å bruke teknologien, og det vil være utrolig bra. Ikke bare for politiet, men også for publikum, mener han.

Oftedal påpeker at det kan gjøre etterforskningen lettere.

– Du får større rettssikkerhet og raskere saksbehandling når politiet bruker smarttelefon på et åsted. De kan ta avhør med lydopptak og ta bilder og sende det rett inn i saksbehandlingssystemene. Det gir fersk informasjon som bidrar til at etterforskningsbiten vil bli mye tryggere og bedre for alle parter, mener Oftedal.

Ny app

Politiet skal også ta i bruk en app som vil gjøre arbeidet lettere.

– Politiet har ikke vært først i fronten på den teknologiske utviklingen, men de kommer dit nå. De tar i bruk en egen app, hvor de også får en huskeliste over hva de må tenke på når de er på stedet, som også vil kvalitetssikre arbeidet, forteller Oftedal.

Det er også spesielt viktig med tanke på hukommelse rett etter hendelser.

– Du får en mye sikrere informasjon fra den spontaniteten som ligger i en avhørssituasjon like etter en hendelse, enn når en forteller etterpå, avslutter han.