– Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at det dreier seg om et dobbeltdrap. Både mor og datter er drept av én eller flere gjerningspersoner, opplyser politiinspektør Cecilie Pedersen.

Hun opplyser at etterforskningen hittil tyder på at gjerningspersonen eller personene har forlatt åstedet etter klokka 06.50 onsdag morgen.

Dette er cirka seks timer før politiet fikk melding om hendelsen klokka 13.21.

Politiet ønsker spesielt tilbakemelding fra personer som kan ha dratt på skole eller jobb rundt dette tidspunktet.

– De kan sitte på opplysninger og observasjoner som kan belyse saken, sier Pedersen.

Krimteknikere fra Agder og Kripos har gjennom helga jobbet i boligen i Vågsbygd i Kristiansand hvor en mor og hennes datter (8) ble funnet døde onsdag ettermiddag.

Av hensyn til de pårørende ønsker ikke politiet å gå ut med navn og bilde på ofrene ennå.

– De pårørende ønsker ikke på nåværende tidspunkt å gå ut med det og det respekterer politiet. De står i en vanskelig situasjon, sier Pedersen.

Går gjennom tips fortløpende

Politiet gjør fremdeles tekniske undersøkelser, og har fått inn en stor mengde tips i saken.

– Vi har fått inn en rekke tips som vi fortløpende har gått gjennom, sier Pedersen.

Lørdag fortalte de at de har innhentet et omfattende videomateriale som de nå jobber med å gå igjennom.

Politiet gikk tidlig ut og etterlyste videoopptak både fra hus og biler i boligområdet.

De mener at drapene skjedde mellom tirsdag klokka 23.00 og fram til politiet fikk melding om hendelsen onsdag klokka 13.21.

Siste siste observasjon av mor og datter er tirsdag klokka 23.00.

Foto: Eirik Rognaldse / NRK

Ikke fått kontakt med siktede

Dagen etter at de to døde ble funnet, gikk politiet ut med en etterlysning av Alwan Ahmed Alawneh (46) som er far til den døde åtteåringen.

Han er siktet i saken.

Ifølge politiet betyr ikke det nødvendigvis at han er gjerningspersonen. De utelukker heller ikke at det er flere som kan stå bak.

Mannen er norsk statsborger og opprinnelig fra Palestina.

Politiet har foreløpig ikke fått kontakt med siktede.

Siktede la igjen telefonen

NRK har fått opplysninger om at siktedes mobiltelefon er funnet på åstedet. Avisen KRS meldte dette først.

Ingen er hittil pågrepet i saken.

Politiet sier at de etterforsker saken bredt og holder alle muligheter åpne for at det kan være andre og flere gjerningspersoner.

– Er det nå større sannsynlighet for at det kan være flere gjerningspersoner enn én?

– Det er detaljer jeg ikke ønsker å kommentere, sier Pedersen.

Den siste sikre observasjonen av siktede er gjort på en Kiwi-butikk i Kristiansand sentrum tirsdag kveld. Foto: Politiet

De pårørende ønsker ro

Bistandsadvokat for de pårørende, Åse Johnsen Drabløs, har tidligere sagt til NRK at det er en ufattelig situasjon for de pårørende og at de ønsker ro.

NRK har tidligere vært i kontakt med flere som kjente de to døde.

– Hun var veldig snill. Vi to besøkte hverandre mye, sa en venninne av moren til NRK.