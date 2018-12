Politiet har henlagt sak mot mirakelpredikant

Pedersen skriver på Facebook at han fikk beskjed av sin advokat John Christian Elden at politiet ikke lenger vil etterforske saken.

– Dette er som ventet. Vi har vært klare på at det ikke foreligger noen brudd på straffeloven i denne saken, og det er selvsagt ikke mediepress som skal styre politiets prioriteringer uansett hvor unyansert man er, sier Elden ifølge sin klient.

Det var avisa Dagen som først omtalte beslutningen om å henlegge saken.

– Trolig ikke straffbart

Det var i juli i år Helsetilsynet begjærte påtale mot de to predikantene Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen. Begge har blant annet solgt forbønn over telefon for 14 kroner per minutt. Teletorgtjenestene ble lagt ned tidligere i år.

Politiet har imidlertid besluttet at de ikke anser det trolig at et straffbart forhold foreligger, og at det ikke er rimelig grunn til å etterforske saken.

– Det er vi helt enige i. Religiøs bønn rammes ikke at straffeloven men er en del av religions- og ytringsfriheten i et demokrati, skriver Elden i en SMS til NRK.

– Betyr dette at Pedersen vil fortsette markedsføringen som tidligere?

– Pedersen driver ikke markedsføring, men forkynner det kristne budskap. Og vil fortsette med det.

– Dette er som ventet. Vi har vært klare på at det ikke foreligger noen brudd på straffeloven i denne saken, sier advokat John Christian Elden. Foto: Truls Aagedal / NRK

– Kunne ikke fått en bedre julegave

Ifølge advokaten er Pedersen lettet over politiets konklusjon.

På egen Facebook-side uttrykker predikanten selv glede over avgjørelsen.

– Vi kunne ikke ha fått en bedre julegave etter flere måneder med et stort psykisk press og uthengning som sjarlataner i flere norske aviser. Vi vil fortsette med å forkynne at Gud både kan frelse og helbrede alle som søker hjelp hos ham. Vi ønsker å gi håp der hvor håpløshet råder, men vi kan likevel ikke love helbredelse, skriver han i innlegget.

Det var VG som i juni publiserte en artikkel der arbeidsmetodene til de såkalte mirakelpredikantene avsløres ved bruk av skjulte telefonopptak.

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra politiet lørdag.