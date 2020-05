– Det er mulighet for at det kan ha skjedd en straffbar handling, sier etterforskningsleder Tor Inge Omland ved Arendal og Froland politistasjon.

Han utelukker heller ikke at det kan være snakk om en ulykke eller selvmord.

Tirsdag ettermiddag ble det funnet en død person i Steinsåsgruvene i Arendal hvor det har blitt lett etter savnede Ørjan Solum (25) Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Den foreløpige obduksjonsrapporten er klar, men dødsårsaken kan ikke slås fast.

– Vi fortsetter etterforskningen med samme styrke, sier Omland.

Familien er informert om at politiet tror det er den savnede 25-åringen som ble funnet av dykkere i Steinsåsgruvene i Arendal tirsdag.

– Det er all grunn til å tro at den avdøde er den savnede Ørjan Solum, selv om han formelt sett ikke er identifisert per DNA ennå, sier Omland.

DNA-undersøkelsen vil være klar i løpet av et par dager.

Ørjan Solum (25) fra Arendal ble sist sett i slutten av mars. Foto: Privat

Flere tips

Solum ble sist sett ved Bratthenget i Arendal onsdag 25. mars.

Gruvene ligger i nærheten av dette området. Mandag denne uken, nesten to måneder etter at Solum sist ble sett, startet søket i de gamle gruvene.

Etter at gruvesøket startet, har politiet fått inn flere tips i saken.

– Det er jo gjerne sånn at når saken er i media, så vil nyhetsinteressen gjøre at folk tipser mer, sier Omland.

Brannvesenet bisto i søket i de gamle Steinsåsgruvene. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Gamle gruver

Det var dykkere som gjorde funnet av den døde personen under vann.

Det gamle gruvenettverket er enormt, og har flere dype sjakter som er fylt med vann, skriver Agderposten.

– Ingen har i dag full oversikt over dette enorme nettverket av gruver, sier tidligere fylkeskonservator Ulf Hamran til avisen.

Rasutsatt område

Politiet har lett i området rundt gruvene tidligere, og da både med eget mannskap, hundepatruljer og droner.

Det tok tid før mannskapene kunne gå i gang med søket nede i gruvene.

Etterforskningsleder Omland sier det skyldes at det er et krevende område.

– Det er svært rasutsatt og veldig vanskelig å bevege seg i, sier han.

Den døde, som nå er tatt opp, vil bli sendt til Oslo for obduksjon. Politiet skal undersøke funnstedet nærmere