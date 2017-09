Politiet sier de ikke har fått inn opplysninger som bringer dem nærmere mannen som skremmer barn nattestid i et nabolag i Mandal, og tar ikke opp igjen saken som ble henlagt i juni.

– Jeg føler politiet ler oss opp i ansiktet, og vi har bare følt oss til bry når vi har bedt om hjelp, sier kvinnen som delte bildene av mannen på Facebook.

Onsdag møttes flere naboer fra området mellom Frøysland og Mones. Mange boliger har hatt besøk. Noen barn er bare 10 år gamle.

– Dette er et siste skrik. Vi er desperate. Forrige uke var han tre ganger rundt huset til naboen.

Kvinnen er en av mange i nabolaget som har holdt nattevakt.

– Kan ikke holde vakt

Politiadvokat Liv Seland sier de ikke har mulighet til å holde vakt i området, men kan kjøre innom når de er ute og patruljerer. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

– Vi har fått noen henvendelser, men ikke noe som gjør at saken gjenopptas, sier politiadvokat Liv Seland i Agder politidistrikt.

I vår rykket politiet og foretok DNA-undersøkelser, men fikk ikke noe resultat. Seland sier de har tatt saken på alvor, men at de ikke gjør noe mer med saken, utover at de tar imot tips.

– Hvorfor kan ikke politiet selv gjøre noe aktivt, som å holde vakt?

– Vi har ikke mulighet til å holde vakt der 24 timer i døgnet. Vi patruljerte i området i vår, og vurderer det også nå.

– Hva vil du si til barna som må legge seg redde?

– Jeg skjønner at dette ikke er en grei situasjon for dem det gjelder, men man må ikke skape unødvendig frykt.

Føler seg avvist av politiet

Familien med fire døtre skaffa seg viltkamera, og mannen ble filmet. Denne kvelden løp deres 18-år gamle datter etter han. Likevel var han tilbake to netter seinere, forteller mora. Du trenger javascript for å se video. Familien med fire døtre skaffa seg viltkamera, og mannen ble filmet. Denne kvelden løp deres 18-år gamle datter etter han. Likevel var han tilbake to netter seinere, forteller mora.

Kvinnen NRK snakker med sier de flere ganger har henvendt seg til politiet, men føler seg til bry. De har nå gitt opp:

– Han var på stillaset halv to på natta da mannen var bortreist. Jeg satt livredd sammen med døtrene mine i en krok på soverommet. Det var ingen vits å ringe politiet. Så langt har det gått.

Hun mener det har lite for seg om politiet svinger innom området under patruljering:

– Han går ikke på veien, han kryper fra hage til hage.

​Etter at mannen hadde vært på et av sine besøk, ba de politiet sende hundepatrulje fra Kristiansand for å snuse opp vedkommende, men politiet dukket ikke opp.

Rektor bekymret

Frøysland barneskole ligger i nabolaget. Rektor Annette Stray sier de har vært kjent med tidligere episoder.

– Det er klart dette er utrygt og skummelt. Vi har prøvd å roe barna ned, og samarbeider med foreldrene.

Hun vil ikke kritisere politiet for å være passive, men sier sier saken skal tas opp i SU (samarbeidsutvalget) og i FaU på skolen.