Politiet får massiv kritikk etter nazimarsj

Politimester Kirsten Lindeberg fikk sterk kritikk av politiets håndtering av nynazistene som demonstrerte i Kristiansand i sommer, da hun i dag orienterte politikerne i formannskapet i om hendelsesforløpet.

Sterk kritiikk

– Kritikken går på begrunnelsen politiet gir for hvorfor de lar nazister marsjere i byens gater, spre frykt, spre et budskap som etter straffeloven er forbudt, griper inn overfor fredelige motdemonstranter, men lar disse nazistene trampe gjennom gatene våre, sier gruppeleder Mette Gundersen (Ap).

Mette Gundersen hadde forventet en mer ydmyk holdning fra politiet i dag. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Hun mener kritikken reflekterer mye av det byens befolkning satt igjen med etter nazidemonstrasjonen i juli. Hvor nok demonstrantene følte seg mer trygge i Kristiansands gater enn byens befolkning gjorde.

– Vi opplevde at et nesten helt enstemmig formannskap fra høyre til venstre gir kritikk til politiet, og vi sa på et tidspunkt at nå sitter dere i skammekroken, sier Gundersen.

Gundersen hadde forventet en mer ydmyk holdning fra politiet i dag.

– Jeg hadde ønsket en litt mer ydmyk tilnærmelse fra politiets side, og ikke minst fra politimesteren. Men de erkjenner jo at ting vil bli håndtert annerledes neste gang, og at de har tatt læring av dette.

Fikk fritt leide gjennom byen

60–70 medlemmer av den nynazistiske gruppen «Den nordiske motstandsbevegelsen» demonstrerte ulovlig i Kristiansand sentrum lørdag 29. juli.

– Jeg har forståelse for kritikken, og så har jeg et behov for å si at politiets rolle er å sikre ro og orden, og verne om ytringsfriheten, sier politimester Kirsten Lindeberg.

Politiet stoppet ikke de høyreekstreme demonstrantene, men fulgte marsjen gjennom byens hovedgate.

Mange i Kristiansand reagerte negativt på at politiet lot demonstrasjonen få gå i fred.

– Jeg har nå fått et godt innblikk i at formannskapet i Kristiansand er uenige i vuderingen til politiet, og det har jeg stor respekt for, fortsetter Lindeberg.

Lindeberg mener det er viktig for politiet å verne om ytringsfriheten i Norge.

– Dette gjelder også ytringer som vi ikke liker, og som vi helst vil skal unngås, men også sørge for at en lovlig demonstrasjon går ordentlig for seg, sier Lindeberg.

To polititjenestemenn følger med på demonstrasjonen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

– Svekket tillit

Agder politidistrikt har i ettertid fått sterk kritikk fordi de valgte å ikke stoppe nazidemonstrasjonen, men heller valgte å holde kontroll med dem for å sikre at det ikke ble konfrontasjon og voldsutøvelse.

– Jeg må ta det til etterretning, tillitt er ikke noe jeg kan vedta, og derfor har jeg sagt at det er viktig at kommunen og politiet fremover jobber med å håndere denne typen demonstrasjoner, avslutter Lindeberg.

Dette er et arbeid som politiet ønsker å ha i alle kommunene i Agder, for å være forberedt på alle typer demonstrasjoner i lokalsamfunnet.

​