Det var like før klokken 20 søndag kveld, at politiet meldte om at de hadde avfyrt varselskudd da de skulle gå til pågripelse av en mann. Dette skal ha skjedd i sentrum av kystbyen Tvedestrand i Aust-Agder.

Mannen truet politiet med kniv da han skulle pågripes i forbindelse med en trusselsak, opplyser politiets innsatsleder, Nils Erik Usterud, til Tvedestrandsposten.

– Mannen forsøkte deretter å ta seg inn i en tilfeldig forbipasserende bil, forteller Usterud.

Politiet fryktet at mannen skulle skade en tredjeperson.

Politiet avfyrte varselskudd ved busstasjonen i Tvedestrand sentrum søndag kveld. Foto: Leif Dalen / NRK

– Det kom en mann med kniv rundt hjørnet

Lasse Johan Hanch var én av flere som var vitne til hendelsen.

– Da vi stod midt på plassen her, kom det en mann med kniv rundt hjørnet, sier Hanch.

Ifølge ham så det ut som om mannen nettopp hadde kommet med bussen.

Hanch og de andre som var sammen med ham, rakk imidlertid ikke å se så mye hva som så skjedde, da de ble jagd vekk av politiet. Men etter at de hadde kjørt vekk fra stedet, skal de ha hørt skudd.

– Vi hørte at det ble avfyrt tre skudd, sier han.

- Det kom en mann med kniv rundt hjørnet Du trenger javascript for å se video.

Tatt med til arrest og legevakt

Mannen som nå er brakt til arrest og legevakt, skal være en kjenning av politiet. Det bekrefter innsatsleder Usterud til Tvedestrandsposten. Han sier også at ingen kom til skade under pågripelsen.

Saken oppdateres.