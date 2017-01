Politiet aksjonerer mot pirattaxi

Politiet vil foreta konkrete etterforskningsskritt for å avdekke omfanget og fortsette med aksjoner mot pirattaxier. – Vi har fokus på dette for å ivareta folks trygghet ved at man benytter seg av godkjente transportmidler og kommer seg trygt hjem, forklarer ordenssjef ved Kristiansand Politistasjon, Dag Tallaksen.