– Han er glad for at påtalemyndigheten i Spesialenheten tar saken seriøst og at de vil reagere på det maktmisbruket som ble utøvet i avhøret, sier 24-åringens forsvarer, Stian Mæland til NRK.

Politibetjenten, som nå er pensjonert, nekter straffskyld. Det sier mannens forsvarer til Fædrelandsvennen, som først omtalte saken.

Spesialenheten for politisaker har tatt ut tilalten.

Den går ut på vold og tjenesteforsømmelse, ifølge avisen.

Hendelsen skjedde under et avhør i desember i fjor.

Da ble 24-åringen lagt i bakken av tre politibetjenter. Det var fordi han nektet å gi dem en lapp med informasjon til en Snapchat-konto.

– Politimannen hadde ingen grunn til å kvele meg. Jeg var ikke aggressiv. Jeg var veldig rolig, har Abdi tidligere uttalt til NRK.

Politibetjent gikk til angrep under avhør Du trenger javascript for å se video.

Tok halsgrep

Avhøret ble gjort i forbindelse med etterforskningen av en større narkotikasak.

Senere ble han dømt i saken, og soner nå en straff på ti og et halvt år. Dommen er anket.

I videoen fra avhøret ser man at alt går rolig for seg helt frem til Abdi nekter å gi fra seg lappen.

Da reiser den ene politibetjenten seg opp for å ta lappen fra ham med makt.

Det ender opp i et basketak der politibetjenten tar et grep rundt halsen på Abdi, og legger han ned i bakken.

Til slutt er det tre politibetjenter som holder mannen nede.

– Jeg får frysninger bare av å tenke på det. Jeg trodde ikke noe sånn skulle skje i Norge, sa Abdi til NRK i sommer.

NRK har foreløpig ikke fått kontakt med politibetjentens forsvarer, Carl Henning Leknesund.

Qadar Abdi (24) sitter fengslet for en narkotikasak. Foto: Privat

– Det har tatt lang tid

Den mannlige politibetjenten ble ikke suspendert fra sin stilling som følge av hendelsen. Han gikk av med pensjon 18. juli.

Mange engasjerte seg etter at videoen fra avhøret i Kristiansand ble publisert av TV 2.

Agder politidistrikt mottok mer enn 2000 klager mot det folk mente var rasisme.

Forsvareren reagerer på at det har tatt såpass lang tid før tiltalen kom.

– Det er snart ett år siden hendelsen ble filmet, og det er filmen som er det sentrale beviset i saken, sier Mæland.

Forsvareren sier Abdi håper på en snarlig avgjørelse i saken.

– Han er fortsatt preget av hendelsen.