Politiansatte på hastekurs for å takle flyktningstrømmen

Alle utlendinger som reiser til Norge, må reise lovlig inn i Norge. Det gjelder også for ukrainere. Det er flere måter å reise lovlig inn i landet på. Eksempler på dette kan være at du:

allerede har fått en gyldig oppholdstillatelse i Norge, eller

allerede har et gyldig besøksvisum til Norge, eller

kan reise visumfritt til Norge

Ukrainere kan reise visumfritt til Norge hvis de har biometrisk pass. Du kan lese mer på udi.no om hva som er kravene for å reise visumfritt til Norge.

Europeiske myndigheter er ansvarlige for håndteringen av flyktninger. Dersom du ønsker å hjelpe flyktninger fra Ukraina, kan du for eksempel kontakte hjelpeorganisasjoner og spørre dem hvordan du best kan bidra.

Kilde: UDI