Polakk fengslet i fire uker

Polakken (39), som er pågrepet og siktet for befatning med store mengder amfetamin, er fengslet i fire uker. To uker må sones i full isolasjon. Politiet mener mannen har samarbeidet med blant annet en lyngdøl (24) som nylig ble dømt for omsetning av narkotika.