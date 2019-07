Flere båter i området har deltatt i søket etter kvinnen, og aksjonen er nå avsluttet.

Det var et dansk redningshelikopter som til slutt fant kvinnen i det 12 grader varme vannet.

Den 70-år gamle kvinnen er fra Tyskland og det ble gitt livreddende førstehjelp i helikopteret på vei til Aalborg, det opplyser Frank Thoresen i den danske forsvarets operasjonssentral til NRK.

Tilstanden er foreløpig ikke kjent, men hun er flydd til sykehus i Aalborg.

– Vi fikk melding om at et stort cruiseskip hadde mistet en person på sjøen. Skipet er i norsk farvann, så det er vi som har ansvaret for koordineringen av redningsaksjonen, sier redningsleder Børge Galta ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NRK.

Mange deltok i søk

I tillegg deltok en rekke fartøy, som var i området, i søket etter kvinnen.

– Vi vurderer fortløpende hvordan det utvikler seg, mange av de båtene som nå er i området har snart behov for å gå i land. Da setter vi inn flere ressurser, sa Galta.

Cruiseskipet MSC Meraviglia har plass til opptil 6000 passasjerer, ifølge redningslederen.

Fra Flåm til Kiel

Hovedredningssentralen på Sola fikk melding om hendelsen kl. 12.45.

Kvinnen som falt over bord var passasjer på et cruiseskip som er på vei til Kiel i Tyskland fra Flåm i Sogn og Fjordane.

Redningsskøyta Inge Steensland var sendt ut fra Arendal, men fikk beskjed om å snu da de var halvveis. Da fikk de melding om at kvinnen var funnet.