Plastposefabrikk: – Nå velger butikkene plast igjen

– Omsetninga sank med 70 prosent i løpet av få uker i vinter, men nå er vi nesten tilbake i full produksjon, sier daglig leder ved Norges eneste rene plastposefabrikk Serviteur AS, Svein Arne Haugen.

Bedriften med 11 ansatte i den lille bygda Bygland har frem til i sommer kjørt med femti prosent permitteringer.

Etter at en hval fløt inn ved Sotra med magen full av plastposer i fjor, har plastposen blitt selve symbolet på problemet.

– Vi sto helt på bar bakke, sier Haugen.

Men som NRK også skrev i vår, er papirposene langt verre for miljøet å produsere enn plast. Flere programmer, blant annet Forbrukerinspektørene og Folkeopplysningen på NRK har tatt for seg hva som er mest miljøvennlig av de to alternativene.

Begge konkluderer med plastposen. Tester viser at handlenett i polyester er det beste for miljøet, og at dette bør velges.

Kjedene kom med papirposer

NRK var i vår med på aksjonen «Hele Norge rydder», der målet var å få med folk på å rydde plast i havet.

Samtidig lanserte både Kiwi og Coop papirposer. De kranglet sågar om hvem som kom først.

«Vi håper kundene benytter handlenett eller papirposer», skrev Coop. På Kiwis side står det: «Papirposer skal bidra til å redusere plastforsøpling og bruken av plastbæreposer.»

Kiwi var først ute med å lansere papirposer da NRK i vår hadde sin plast-kampanje. Coop kom med sin Extra-pose få dager etter. Begge sier nå at de visste posen kommer dårlig ut miljømessig. Foto: Montasje

Mange andre butikker har også valgt papirposer, og begrunnet det med miljøhensyn. Noe som ikke holder vann.

– Jeg er helt enig i at plastbruken må ned, også når det gjelder poser. Men det er litt urettferdig fokus når vi produserer med nesten hundre prosent resirkulert plast, sier Haugen.

Papirposen avgir et miljøavtrykk som er 43 ganger større i produksjon. Handlenett gjenvunnet plast kommer best ut i undersøkelsene.

Velger plast igjen

Hverken Kiwi eller Coop snakker mye om papirposene sine i dag, men satser på handlenett. Hos plastposefabrikken merker de at vinden har snudd, eller i det minste roet seg:

– Kundene våre, som er butikker, velger plastposer igjen. Vi er oppe i 80 prosent omsetning.

De ansatte ved plastposefabrikken har fått mer å gjøre. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Bedriften vurderte en periode å begynne å produsere papirposer for å overleve, men har slått tanken fra seg:

– Nei, det kommer vi ikke til å gjøre. Vi lager plastposer av nesten hundre prosent resirkulert materiale, og merker at dette slår godt an.