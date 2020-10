Snapchat, TikTok og Instagram har i flere år blitt brukt til å avtale slåsskamper.

Trenden er økende, varslet Medietilsynet i sommer.

Den siste tiden har politiet meldt om store, planlagte slåsskamper på Sørlandet.

Også nord i landet har politiet avverget grov vold som har blitt avtalt i sosiale medier.

Ungdommene er under 18 år, noen nede i 15-årsalderen.

Foreldre bes om å være på vakt.

Flere titalls ungdommer barket sammen i slagsmål i Kristiansand sentrum. Da politiet kom løp ungdommene i alle retninger. Foto: Mathias Hamre / NRK

– Nyheten sprer seg raskt

Natt til søndag var rundt 50 ungdommer samlet i sentrum av Kristiansand for å slåss.

Ingen ble alvorlig skadet.

Dagen etter ble et nytt masseslagsmål planlagt i en annen del av byen.

Også i Arendal og Grimstad har det vært lignende hendelser den siste tiden.

Rykter om planlagte slåsskamper sprer seg raskt.

Særlig i sosiale medier, mener politiet.

– Plutselig er det 70–80 ungdommer til stede, sier Torbjørn Trommestad.

Han er leder for den forebyggende seksjonen ved politistasjonen i Arendal.

– Skadepotensialet er stort dersom ungdom barker sammen i slike slagsmål, legger han til.

Politiet avbrøt en fotballkamp i Kristiansand søndag fordi de hadde fått opplysninger om et planlagt masseslagsmål. Foto: Mathias Hamre / NRK

Kniv og slåsshansker

Det er ikke bare Sørlandet som opplever en bølge av slåsskamper.

I helga stoppet politiet i Harstad et slagsmål som var planlagt i sosiale medier.

En kniv, finlandshette og en slåsshanske ble tatt fra ungdommene.

– Vi er bekymret over en trend der det planlegges slåsskamper, sier Ørjan Munkvold ved Harstad politistasjonsdistrikt.

– Vi håper ikke dette får utvikle seg, sier Munkvold.

Lignende hendelser skjedde også i sommer.

Munkvold er bekymret for at slagsmålene kan føre til at noen blir alvorlig skadd.

– Vi håper at vi klarer å nå ut til ungdommene og de foresatte slik at de følger med på dette, sier han.

Mener foreldre bør gå sammen

Politiets tips til bekymrede foreldre er å danne et nettverk.

Som for eksempel i lukkede grupper på Facebook.

Det gjør det lettere å følge med på hvor ungdommene er, råder politiet.

– Det er ikke alltid så enkelt å ha oversikt over hvor de er og hvem de er sammen med, sier Trommestad ved politistasjonen i Arendal.

–Vi oppfordrer derfor foreldre til å ha god kontakt med hverandre.

Et klassisk eksempel er ungdom som sier de skal overnatte hos enn venn, men som i stedet tilbringer natta i sentrum.

– Har ungdommen avtalt overnatting er det lurt å ringe foreldrene som er ansvarlig for overnattingen og sjekke at det faktisk stemmer, sier han.

Trommestad er opptatt av at dette ikke handler om å overvåke barna, men om å ha mulighet til å gripe inn.

– Vi må ha tillit til at de bruker sosiale medier på en god måte. Samtidig må det ikke bli en sovepute.