Pia besøker matfars grav på egen hånd

Videoen av Pia ble først delt i den lukkede Facebook-gruppen «Hund på Facebook».

Der har mange tusen personer latt seg røre av filmen.

Gikk kveldsturer

Da Bjørg Uleberg Tjønsø fra Kristiansand mistet mannen sin var det bare hunden Pia og henne igjen i huset.

– Ektemannen min Knut gikk fra oss 28. mars i fjor. Det var Pia og jeg som fant ham. Pia og Knut var nære. De gikk alltid kveldsturen sammen, forklarer Bjørg Uleberg Tjønsø.

Tjønsø sier at Pia ble hysterisk da hun fant ham død.

Finner graven hver gang

– Første gang hun fant graven begynte jeg å grine, men jeg tok til fornuften og tenkte at det var tilfeldig, forklarer hun.

Men det har ikke bare skjedd en gang. Tjønsø sier at de kan komme fra alle sider av kirkegården og at Pia alltid klarer å finne graven.

– Jeg vet at Pia føler Knut. Hun ligger på grava når jeg steller og vanner. Hun er rolig og andektig der hun ligger, sier hun.

Pia blir alltid med til graven. Foto: Bjørg Uleberg Tjønsø

Rørende

Erlend Berge driver Berge Hundeassistanse i Kristiansand og lever av å trene og passe på hunder.

Han sier at han hverken kan bekrefte eller avkrefte at hunden faktisk vet hva den finner på videoen.

– Det som godt kan tenkes er at eier har fanget hundens spontanadferd, som gjør at hunden vet hvor mor skal når man går på den plassen, Retningssansen kombinert med luktesans gjør hunder utrolig dyktige på å finne frem.

Han mener at matmors reaksjon og følelser kan være faktoren som gjør at hunden vet hvor de skal.

– Første gang hunden fant graven trigget nok dette store følelser hos mor, noe som blir betydningsfullt for hunden. En form for belønning. Så neste gang de går inn på kirkegården, vil hunden lukte og finne frem til samme sted, sier Erlend som syns videoen er rørende.

Erlend Berge driver et hundehotell i skogen i Kristiansand. Foto: Line Haus / NRK

Hva skjønner hundene?

Professoren Stanley Coren har solgt flere bestselgende bøker som omhandler hunders psykologi og intelligens. Han mener hunder ikke forstår konseptet død.

– All forskningen vår viser at hunder har et tankesett som ligner barn i alderen to til tre år. Det betyr at de er mer enn kapable til å forstå smerte, sorg og depresjon. De mangler mest sannsynlig intelligensen til å forstå hvor permanent død er, siden det er noe barn først forstår i femårsalderen, sier han til IFLSciense.

Coren forklarer at man har sett eksempler på at hunder er lojale til eierne sine etter døden flere steder i verden.

– Det beviser det emosjonelle båndet mellom de to rasene, forklarer forskeren.

Mange mener at Coren har stått for noen av de viktigste forskningsfunnene om hunder i moderne tid. Foto: Faksimile

Omplasseringshund

– Pia er helt spesiell. Hun er en omplasseringshund fra Dyrebeskyttelsen. Jeg er så glad for at vi fant hverandre, sier Tjønsø.

De fikk Pia da hun var seks måneder gammel. Da hadde hun hatt flere korte opphold i mange hjem. Nå er hun åtte år.

– Etter at Knut reiste fra oss har hun blitt veldig beskyttende. Omtrent ingen kan gi meg en klem før Pia er der og blander seg. Hunder er kloke og kjærlige, avslutter hun.