Peter fikk sterkt møte med nazifortiden

Det knirker når døra til fangehullet blir åpnet. 84 år gamle Peter Praefcke kikker inn.

– Tenk på de stakkars menneskene der inne, sier han og rister på hodet, før han fortsetter å snakke.

– De har det ikke bra.

Han snakker i nåtid selv om han vet at fangehullet er en historisk fremstilling fra andre verdenskrig. Det er dukker som forestiller fanger, og som har tydelige sår etter pisking og grov mishandling.

Vaktmester i Gestapos hovedkvarter

Peter er her flere ganger i uken. Han er vaktmester i det som var Gestapos hovedkvarter i Kristiansand under andre verdenskrig. Full av arbeidslyst skifter han lyspærer og ordner på utstillingen i kjelleren som i dag er en del av Arkivet freds- og menneskerettighetssenter.

Da Peter flyttet fra Tyskland til Norge på 60-tallet, kom han raskt i kontakt med folk som jobbet med krigshistorie på Arkivet. De trengte noen til å oversette tyske dokumenter. Etter endt arbeidsliv, takket han ja til vaktmesterjobber.

Noen synes det er rart at man frivillig kan jobbe i en skrekk-kjeller fra krigen, men for Praefcke handler det om mer enn å skifte lyspærer og tørke støv.

Han jobber her fordi han synes det er viktig.

I kjelleren på Arkivet freds- og menneskerettighetssenter, er det en utstilling som skal vise hvordan de som ble brakt inn til forhør der under andre verdenskrig, ble behandlet. Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Handler om ungdom som blir sugd inn i miljøer de ikke kommer ut av

Manusforfatter Kai Erland som også jobber på Arkivet freds- og menneskerettighetssenter. En dag i lunsjen for tre år siden, skjønte han at Peter bar på en hemmelighet.

– Han så så ung ut, men da han sa at han var født i 1934, tenkte jeg at han måtte huske krigen godt. Etter hvert fikk jeg historien. Historien som handlet om at Peter hadde vært en del av Hitlerungdommen.

Det fikk manusforfatteren til å skrive et teaterstykke, som skal ha premiere på Arkivet freds og menneskerettssenter neste uke.

– Peters historie er veldig viktig. Den forteller hvordan ungdom blir sugd inn i miljøer de ikke kommer seg ut av. Jeg håper stykket kan bidra i kampen mot radikalisering i dagens samfunn, sier Erland.

Manusforfatter Kai Erland har skrevet et teaterstykke om Peter Praefckes fortid. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Sterkt møte med fortiden

Når Peter får overvære en prøve på teaterstykket, triller tårene. Han har sett seg selv som barn, Han har sett hvordan han gjør Hitler-hilsen, hvordan han marsjerer i takt og hvordan han skryter til faren av Hitlers erobringer. Faren liker ikke Hitler og det faktum at sønnen har blitt dratt med i galskapen.

Peter gråter. Det er sterkt å se hvordan han som barn ble manipulert.

Han deler sin historie fordi han har erfart hva massesuggesjon kan føre til og fordi han ikke vil at historien skal gjenta seg.