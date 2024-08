Hendelsen skal ha skjedd i Vågsbygd rundt klokken ett søndag.

Fædrelandsvennen skriver at politiet gjør undersøkelser i nærheten av Sats.

Et vitne forteller til avisen at det var mye folk utenfor treningssenteret ved 14-tiden, og at politiet hadde skuddsikre vester da de kom til stedet.

Politiet skriver at de klokken 13.06 fikk melding om at én person hadde blitt tatt mot sin vilje i en bil.

Klokken 14.42 skriver de at de har fått kontroll på fornærmede og har pågrepet tre personer. Et kvarter senere opplyser politiet at en fjerde person er pågrepet.

Oppdraget pågår ennå.