Person funnet død etter leteaksjon i Lindesnes

Politiet opplyser at det er funnet en død person etter leteaksjonen i Lindesnes.

– Funnet settes i sammenheng med søket etter den savnede, men politiet presiserer at personen ikke er identifisert, opplyser innsatsleder Geir Ljundgqvist, til NRK.

Pårørende til den syv år gamle gutten er orientert om at det er gjort et funn.

De fant personen klokka 16.00 i området ved Langemyr i Lindesnes.

– Det var et av våre letemannskapet som fant denne personen. Dette er et av områdene vi har utvidet med i dag.

Innsatsleder Geir Ljungquist opplyser om at det er funnet en død person i forbindelse med leteaksjonen i Lindesnes. Foto: Vetle Hjortland / NRK

Ikke identifisert ennå

– Vi har ikke sikker identitet. Kriminalteknikere vil undersøke åstedet, sier innsatslederen.

De har rutinemessig opprettet en undersøkelsessak.

Politiet vil nå gå gjennom alt som er gjort i sammenheng med leteaksjonen og ta læringspunkter av dette.

– Dere har også varslet de pårørende, hva slags tilbakemeldinger har dere fått?

– Vi har ikke fått tilbakemeldinger per nå, det er altfor tidlig.

Opprettet samlingssted

Politiet opplyser om at frivillige kan møte opp på Vigelandsstua for samtaler med representanter fra kommunen.

Tirsdag ettermiddag opplyste Lyngdal kommune om at de åpnet dørene til Lyngdal kirkesenter i kveld for alle som trengte et sted å samles i forbindelse med leteaksjonen.

Noen har allerede samlet seg på stedet.

– Folk gråter og er lei seg og holder rundt hverandre, sier kirkeverge i Lyngdal og Hægebostad Carl Magnus Salvesen.

– Vi har et åpent tilbud her sammen med Lyngdal kommune. Alle som ønsker å komme her er hjertelig velkommen. Vi trenger nok å stå sammen i sorgen.

Politiet bekrefter at en person er funnet død i terrenget hvor man har lett etter en sjuåring. Du trenger javascript for å se video. Politiet bekrefter at en person er funnet død i terrenget hvor man har lett etter en sjuåring.

Forsvant søndag

Den sju år gamle gutten var på tur med familiemedlemmer da han ble borte cirka klokken 13.30 søndag.

Ifølge politiet mistet familien kontakten med gutten rundt klokken 13.45.

Familien var på vei til en hytte de disponerte i området.

Søket har foregått i et stort område med utgangspunkt rundt Heddanstjønn.

Flere frivillige møttes tirsdag for å bistå i letingen etter den 7 år gamle gutten som ble meldt savnet søndag. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Pågått leting med store styrker i to døgn

Gjennom to døgn har det vært stor aktivitet i området rundt Heddan på Vigeland i Lindesnes.

Det har vært hundesøk, lytteposter i tillegg til stor luft-aktivitet.

– Redningshelikoptre har flydd kontinuerlig gjennom natten. I tillegg har vi hatt to droner i lufta, sa innsatsleder Jørgen Andersen rundt klokken 6 tirsdag morgen.

I morgentimene kom det helikopter med fire politihunder inn i søkeområdet.

Klokken 7 ble det mobilisert en ny stor Heimevernsstyrke på rundt 100 mann som skulle inn i leteområdet.

Før klokken 8 i dag kjørte Røde Kors inn nye mannskaper i området.

– Jeg er imponert over våre mannskapers innsats og utholdenhet, sier aksjonsleder Mali Huse, Agder Røde Kors Hjelpekorps.