Pensjonister på morgenklatring

Klatresutstyret gjøres klart, pensjonistene Lasse Stray og Einar Høigård driver med en litt annerledes form for trim enn vanlige pensjonister.

– Nå skal vi klyve opp i veggen her og kose oss med morsomme bevegelser å få litt god trim, sier Stray.

Lasse Stray synes det er gøy å klatre, og håper flere pensjonister tar turen til morgenklatringen. Foto: Raymond Andre Martinsen / NRK

Høigård er førstemann ut og beveger seg kjapt opp klatreveggen på 12 meter, mens Stray er sikring. Etter å ha nådd toppen på noen få sekunder, rappelerer han ned igjen for pause.

– Det var tungt. Det var en liten seier iseg selv at jeg greide det. Det var tungt, men det var gøy. Det er alltid moro å få til noe, sier Høigård.

Vil få med flere eldre

I dag er det bare to pensjonister på morgenklatringen, og Stray synes det er synd at ikke flere benytter seg av tilbudet.

– Jeg skulle ønske at det kom veldig mange her. Jeg synes det er underlig at det foreløpig er to-tre stykker i en så stor by som Kristiansand. Alle er velkommen, og spesiellt de fra 40/50 og oppover. Det er ingen grenser, sier han.

Klatring kan gi positiv effekt

Wilko Jansen instruktør og daglig leder ved klatrehuset på Samsen kulturhus. Foto: Raymond Andre Martinsen / NRK

Daglig leder ved klatrehuset Wilko Jansen er imponert over innsatsen til pensjonistene, og mener eldre har godt av å prøve klatring.

– Det er en bra styrketrening. Det er veldig bra for kroppen og holde på med klatring. Det er faktisk mye bedre å klatre enn å gå på et treningssenter å jobbe med vekter, sier han.

Han har en teori der han tror klatring kan hjelpe på selvtilliten til pensjonister.

– Tankene går en litt annen vei når man klatrer. Når de da legger merke til at man faktisk klarer det fremdeles, så kan det kanskje hjelpe mot depresjoner eller lignende, sier Jansen.

- Ufattelig!

Etter hvert er det også Stray sin tur til å prøve seg på en vegg han ikke har testet før. Selv har han ikke troen på at han kommer helt opp. Høigård og Jansen er sikringer og følger spent med om han når toppen.

Etter noen motivasjonsrop fra de, greier Stray omsider å nesten nå toppen.

-Ufattelig, sier han når han ser ned fra er reaksjonen til han når han ser hvor langt han kom.

Stray forsikrer andre om at klatring er noe som passer alle, uansett alder.

– Det er akkurat så tungt som du gjør det til selv. Det er det som er det fine. Folk som aldri har klatret kan faktisk ha det veldig gøy. Man kan utfordre seg selv og gjøre det tyngre etter hvert. Men det behøver ikke å være tungt, sier han.

Så du må ikke være i god fysisk form for å holde på med dette?

– Nei, du må ikke det. Du må være helt alminnelig, sier Stray.