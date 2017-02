Pensjonister hjelper pensjonister for 45 kroner

– De er ikke så tunge, sier pensjonisten Jan Haavik og løfter opp et par sekker som han tar med ut i bilen.

Her ligger 700 sekker med strøsand klare for årets vinter i Kristiansand. Foto: RAYMOND ANDRE MARTINSEN / NRK

I dag skal han sørge for at andre pensjonister kan bevege seg trygt ute på glatta, men så langt har det ikke kommet inn mange bestillinger.

Det er Kristiansand kommune i samarbeid med Civitan som står bak prosjektet. 45 kroner er prisen for en sekk.

– Det er bare en sekk i dag, sier Haavik.

– Så dere kjører kun for en sekk?

– Faktisk så gjør vi det, og nå ringte de fra kommunen og sa at det var en som trengte det. Normalt pleier vi å samle opp bestillinger og reise ut om fredagen, sier han.

– Det varmer hjertet

Etter hvert kommer også president i Civitan i Kristiansand Oddleiv Loland. Foreningen tilbyr utkjøring av sandsekker i Farsund og Vennesla i tillegg til Kristiansand. Han synes dette er en givende dugnadsjobb.

– Det varmer hjertet vårt når vi ser at de står på trappa og venter på oss når vi kommer. Så du får liksom den ekstra "piffen" og gjøre en ekstra god innsats, sier han.

Strøjobb

To sekker med strøsand blir båret ut i bilen. Foto: RAYMOND ANDRE MARTINSEN / NRK

Aktiviteten med å dele ut strøsandsekker til eldre i Kristiansand har Civitan holdt på med i 5-6 år, ifølge Loland. Han tror en mild januar må ta skylda for at det er få bestillinger.

– For to år siden så var det helt fullt her inne. Da hadde vi to billass med singel som vi fylte i sekker. Vi har rundt 700 sekker som vi kan sende ut i vinter, sier han.

Betyr mye å holde seg i aktivitet

Etter å ha stolpret ut fra lageret i 30 cm dyp snø og lastet bilen med noen ekstra sekker, sklir Haavik ned bakken fra lageret med bilen. Veien er ikke brøytet, men sandsekken skal leveres uansett.

– Man holder seg friskt ved å være i aktivitet, og det betyr mye å være med i en klubb hvor man kan gjøre ulike aktiviteter. Jeg tror det er veldig dårlig helsemessig å sette seg ned i en sofa, og ikke gjøre noen ting når man er pensjonist, sier han.

Håper på mer interesse

Jan Haavik ser på kartet på iPaden. Foto: RAYMOND ANDRE MARTINSEN / NRK

Haavik håper flere får øynene opp for tilbudet til de eldre i Kristiansand. Han mener tilbudet er bra, og han synes det er synd dersom eldre ikke kjenner muligheten de har til å få strødd ordentlig utenfor huset sitt.

– Dette er den første turen i år, som jeg har hatt. Jeg tror det er veldig mange som ikke er klar over at det finnes et slikt tilbud for eldre i Kristiansand, sier han.