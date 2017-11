Påstand om 9,5 år i fengsel

Aktor har lagt ned påstand om ni og et halvt års fengsel for en mann fra Litauen som er tiltalt for å ha smuglet nesten 16 kilo metamfetamin med danskebåten til Kristiansand. Tollvesenet fant metamfetamin til en verdi av rundt 10 millioner kroner i en bil i april i år.